Kịch bản để Messi và Ronaldo gặp nhau tại World Cup 2026; Những cuộc đối đầu then chốt tại vòng 17 V.League

Madam Pang tuyên bố Thái Lan không nhập tịch cầu thủ như Việt Nam; Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với danh hiệu tháng 3; HLV Gattuso chính thức chia tay đội tuyển Italy sau thảm họa... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (4/4).

Vòng 17 V.League 2025/2026: Những cuộc đối đầu then chốt ngày 4/4

Vòng 17 V.League diễn ra ngày 4/4/2026 chứng kiến những màn so tài kịch tính ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Tâm điểm là cuộc đối đầu tại Lạch Tray giữa Hải Phòng và Hà Nội FC, nơi HLV Harry Kewell đang giúp đội bóng thủ đô hồi sinh mạnh mẽ đối đầu với một Hải Phòng đang khủng hoảng chuỗi 5 trận không thắng.

Ở nhóm cuối, PVF-CAND bước vào trận “chung kết ngược” với Becamex TP.HCM dưới triều đại tân HLV Trần Tiến Đại.

Trong khi đó, đội đầu bảng CAHN được dự báo sẽ không khó để xây chắc ngôi vương khi tiếp đón SHB Đà Nẵng đang lún sâu ở vị trí áp chót. Những kết quả trong ngày hôm nay sẽ định hình rõ rệt cục diện cuộc đua vô địch và trụ hạng mùa này.

Madam Pang tuyên bố Thái Lan không nhập tịch cầu thủ như Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Madam Pang vừa gây tranh cãi khi tuyên bố bóng đá xứ Chùa Vàng sẽ không chạy theo xu hướng nhập tịch cầu thủ không có gốc gác như Việt Nam. Bà khẳng định tuyển Thái Lan chỉ ưu tiên những cầu thủ mang dòng máu Thái (bao gồm cầu thủ lai) để giữ vững bản sắc quốc gia, thay vì sử dụng nguồn lực ngoại binh thuần túy để tăng cường sức mạnh tức thời.

Madam Pang rất tâm huyết với bóng đá Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang gặt hái thành công rực rỡ nhờ sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ lai và các gương mặt nhập tịch như Nguyễn Xuân Son. Sự khác biệt về chiến lược này hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc đối đầu thú vị giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực trong thời gian tới.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với danh hiệu tháng 3

Với thành tích 2 bàn thắng và 4 kiến tạo, tiền vệ Bruno Fernandes đã chính thức nhận giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 3/2026.

Đây là lần thứ 6 thủ quân Man Utd được vinh danh, giúp anh cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo và Steven Gerrard. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Bruno đang bùng nổ mạnh mẽ khi sở hữu 16 pha kiến tạo mùa này, phá vỡ kỷ lục câu lạc bộ của huyền thoại David Beckham.

Ở hạng mục HLV, Mikel Arteta giành giải sau khi giúp Arsenal toàn thắng cả 3 trận, củng cố ngôi đầu bảng. Đặc biệt, tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman cũng gây sốt khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử giải đấu.

HLV Gattuso chính thức chia tay đội tuyển Italy sau thảm họa

Tối 3/4, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) xác nhận HLV Gennaro Gattuso đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm sau khi “Azzurri” lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với World Cup.

HLV Gattuso chia tay đội tuyển Italy (Ảnh: Getty).

Trong 9 tháng ngắn ngủi dẫn dắt, chiến lược gia này không để lại dấu ấn chuyên môn nào đáng kể, đỉnh điểm là trận thua đậm 1-4 trước Na Uy và thất bại cay đắng trước Bosnia tại vòng play-off.

Sự ra đi của Gattuso hoàn tất cuộc “tháo chạy” đồng loạt tại thượng tầng bóng đá xứ mì ống, sau đơn từ chức của Chủ tịch Gravina và Trưởng đoàn Buffon. Hiện tại, cựu thuyền trưởng Roberto Mancini đang được xem là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng và bắt đầu quá trình tái thiết đội tuyển từ đống đổ nát.

Kịch bản để Messi và Ronaldo gặp nhau tại World Cup 2026

Với thể thức mới 48 đội, người hâm mộ đang kỳ vọng vào cuộc đối đầu lịch sử giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026.

World Cup 2026 có thể là lần cuối cùng 2 siêu sao góp mặt.

Tùy vào thứ hạng tại bảng J và K, hai siêu sao có thể chạm trán sớm nhất ở vòng 1/8 hoặc tứ kết. Kịch bản dễ xảy ra nhất là cả Argentina và Bồ Đào Nha cùng đứng nhất bảng và vượt qua các đối thủ đầu tiên tại vòng knock-out để “hẹn” nhau ở tứ kết.

Ở mọi cấp độ, Ronaldo và Messi đã gặp nhau gần 40 trận nhưng chưa từng chạm trán ở World Cup. Ở kỳ gần nhất, làng túc cầu chờ đợi vào trận chung kết trong mơ có Ronaldo và Messi. Song, chỉ Messi thẳng tiến đến chung kết và cùng Argentina vô địch. Bồ Đào Nha đã thua đau Morocco ở tứ kết.

Trọn vẹn bảng đấu ở World Cup 2026.

Sau 20 năm lỗi hẹn tại các kỳ World Cup, đây được xem là cơ hội cuối cùng khi cả hai đều đã bước sang sườn dốc sự nghiệp. Dù phong độ không còn ở đỉnh cao, sức hút từ màn so tài giữa hai huyền thoại vẫn là tâm điểm lớn nhất của ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ.

HS