Nga truy nã quốc tế CEO Telegram liên quan hoạt động khủng bố

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30/7 thông báo đã truy tố nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc hỗ trợ các hoạt động khủng bố, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với doanh nhân công nghệ này.

Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov. Ảnh: Reuters.

Theo FSB, vụ việc nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành. Cơ quan này cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ các kênh, nhóm trò chuyện và chatbot bị cho là được sử dụng để tổ chức các vụ tấn công, phá hoại và các hoạt động phạm pháp trên lãnh thổ Nga.

FSB nêu rõ trong một tuyên bố: “Người đứng đầu ban quản trị Telegram Pavel Durov đã bị buộc tội tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố trong khuôn khổ một vụ án hình sự đang được điều tra và lệnh truy nã quốc tế đối với ông đã được ban hành”,

FSB cho rằng các cơ quan tình báo Ukraine đã sử dụng nền tảng Telegram để tuyển mộ, điều phối các hoạt động phá hoại, tấn công khủng bố, lừa đảo trực tuyến và một số hành vi phạm tội khác. Theo phía Nga, những hoạt động này đã gây thiệt hại về người và tài sản.

Đến nay, Telegram và ông Pavel Durov chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc mới của Nga. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin về lệnh truy nã được công bố, tài khoản chính thức của Telegram trên mạng xã hội X đã đăng tải hình ảnh ông Durov mà không kèm theo tuyên bố giải thích.

Nga đang gia tăng các biện pháp quản lý đối với Telegram. Các tòa án Nga đã nhiều lần xử phạt Telegram trong năm nay vì không xóa bỏ các nội dung bị cấm theo quy định. Ảnh: Türkiye Today.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các biện pháp quản lý đối với Telegram. Từ tháng 8/2025, Moscow bắt đầu áp đặt các hạn chế đối với nền tảng này. Tháng 2 vừa qua, Cơ quan Giám sát Truyền thông Nga (Roskomnadzor) cho biết Telegram vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo luật pháp Nga và các biện pháp hạn chế sẽ tiếp tục được duy trì. Theo hãng tin Interfax, các tòa án Nga đã nhiều lần xử phạt Telegram trong năm nay vì không xóa bỏ các nội dung bị cấm theo quy định.

Ông Pavel Durov, sinh tại Nga, đồng sáng lập Telegram cùng em trai Nikolai Durov vào năm 2013. Ông rời Nga từ năm 2014 và hiện sinh sống tại Dubai. Doanh nhân này mang quốc tịch Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saint Kitts và Nevis. Trong nhiều năm qua, ông nhiều lần khẳng định Telegram theo đuổi nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư và tự do ngôn luận, đồng thời phản đối yêu cầu của một số chính phủ về việc cung cấp dữ liệu người dùng.

Lê Hà.