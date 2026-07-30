Dự luật trừng phạt Nga của Thượng viện Mỹ “gây bất lợi” cho Washington

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng, dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện Mỹ, có thể làm thu hẹp dư địa điều hành chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thượng viện Mỹ ngày 26/7/2026 đã thông qua dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga Ảnh: TVP.

Trong tuyên bố gửi hãng thông tấn TASS, Đại sứ quán Nga nhận định việc Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật sẽ hạn chế khả năng linh hoạt của Nhà Trắng trong việc sử dụng các công cụ kinh tế và ngoại giao đối với Moscow. Theo cơ quan đại diện ngoại giao này, trước đó Nhà Trắng từng cho rằng Tổng thống Mỹ đã có đầy đủ thẩm quyền để áp dụng các biện pháp gây sức ép nếu cần thiết, do đó việc bổ sung các yêu cầu mang tính luật định có thể làm giảm không gian điều chỉnh chính sách.

Đại sứ quán Nga cũng cho rằng một số nghị sĩ theo đường lối cứng rắn trong đảng Cộng hòa đang tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Moscow. Theo tuyên bố, các đề xuất từng được đưa ra bao gồm việc áp thuế lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Phía Nga lập luận rằng trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức về địa chính trị và nguy cơ biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu, việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới có thể gây thêm sức ép đối với nền kinh tế Mỹ, bao gồm nguy cơ giá nhiên liệu tăng và lạm phát gia tăng trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Đại sứ quán Nga cho rằng các động thái lập pháp này không mang lại lợi ích cho chính quyền hiện tại và có thể làm phức tạp hơn việc triển khai chính sách đối ngoại của Washington.

Dự luật trên mới chỉ vượt qua bước bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện và vẫn cần tiếp tục trải qua các bước xem xét theo quy trình lập pháp của Mỹ trước khi có thể trở thành luật.

Lê Hà.

Nguồn: TASS