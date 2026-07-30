Quốc hội Cuba đánh giá tiến độ thực hiện chương trình cải cách kinh tế - xã hội năm 2026

Quốc hội Cuba ngày 29/7 đã khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ bảy của khóa X, tập trung xem xét một loạt dự luật mới và đánh giá việc triển khai Chương trình Kinh tế - Xã hội năm 2026, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các cải cách nhằm ứng phó với những khó khăn kinh tế trong nước và những tác động từ môi trường quốc tế.

Quốc hội Cuba đánh giá tiến độ thực hiện chương trình cải cách kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Telesurenglish.

Theo chương trình nghị sự, các đại biểu sẽ xem xét nhiều dự luật quan trọng, gồm Luật Đất nông nghiệp và lâm nghiệp, Luật Tổ chức bộ máy hành chính trung ương, Luật Nhà ở và Luật Hệ thống định danh và cư trú. Quốc hội cũng sẽ thảo luận báo cáo về tình hình ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2026, quyết toán ngân sách năm 2025 và các biện pháp tăng cường quản lý tài chính, trong đó có chương trình chống thất thu thuế.

Một nội dung trọng tâm của kỳ họp là đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình Kinh tế - Xã hội năm 2026. Theo Chính phủ Cuba, chương trình này bao gồm 10 mục tiêu tổng quát, 111 mục tiêu cụ thể cùng hơn 500 nhóm giải pháp, được xây dựng sau quá trình tham vấn rộng rãi với người dân.

Chương trình tập trung vào cải cách mô hình quản lý kinh tế, phát triển nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, điều chỉnh chính sách an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Quốc hội Cuba cũng xem xét các biện pháp mở rộng vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong một số lĩnh vực, khuyến khích đầu tư nước ngoài và tái cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước nhằm tinh gọn hệ thống hành chính.

Theo giới chức Cuba, các cải cách hướng tới mục tiêu khắc phục những mất cân đối kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất và từng bước phục hồi tăng trưởng. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng hiệu quả của chương trình sẽ phụ thuộc vào quá trình triển khai thực tế cũng như khả năng thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: Prensa Latina, Quốc hội Cuba.