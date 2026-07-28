Thầy giáo Lê Vinh Quang - người “truyền lửa” cho học trò

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi dấu ấn đáng tự hào của ngành giáo dục Thanh Hóa khi tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước. Góp phần vào thành tích chung ấy, Trường THPT Lê Văn Hưu có 11 lượt học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi, xếp thứ 5 toàn tỉnh. Riêng môn Toán, nhà trường có 6 học sinh đạt điểm tuyệt đối.

Thầy giáo Lê Vinh Quang.

6 học sinh đạt điểm 10 môn Toán gồm: Khương Huy Vĩnh San, Tống Huy Hiệu, Lê Tiến Thành, Đặng Nguyễn Anh, Nguyễn Đào Việt Trung và Lê Duy Khang đều là học sinh lớp 12C1 do thầy giáo Lê Vinh Quang, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp trực tiếp giảng dạy. Đặc biệt, em Khương Huy Vĩnh San là một trong ba thủ khoa khối A00 của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là đồng á khoa toàn quốc với tổng điểm 29,75.

Đằng sau những kết quả nổi bật ấy là sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ các thầy, cô giáo Trường THPT Lê Văn Hưu - ngôi trường có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt. Trong đó, thầy giáo Lê Vinh Quang đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ học trò bằng chuyên môn vững vàng, phương pháp giảng dạy khoa học và sự tận tụy trong từng bài học.

Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh năm 2003, hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, thầy Quang luôn tâm niệm nghề dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình đồng hành, khơi dậy niềm tin và động lực để học sinh phát triển toàn diện.

Chia sẻ về nghề, thầy Quang cho biết: “Tôi tin rằng mỗi bài giảng, mỗi sự động viên đúng lúc đều có thể tạo động lực để học sinh phát triển và tự tin hơn trong cuộc sống. Đó cũng chính là động lực để tôi gắn bó với nghề”.

Theo thầy Quang, để học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi, điều quan trọng không nằm ở việc luyện đề thật nhiều mà trước hết phải xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, hình thành tư duy học tập và khơi dậy niềm yêu thích đối với môn học. Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn chú trọng phân hóa đối tượng học sinh, phát hiện sớm những em có năng khiếu để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, thầy đặc biệt quan tâm rèn luyện cho học sinh tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, phương pháp tự học và bản lĩnh khi bước vào các kỳ thi. Theo thầy, khi người thầy biết truyền cảm hứng, học sinh có phương pháp học đúng đắn và được đồng hành sát sao thì thành tích sẽ là kết quả tất yếu của cả một quá trình nỗ lực.

Không chỉ chú trọng thành tích, thầy Quang còn luôn nhắc nhở học trò về những giá trị cốt lõi của việc học. Theo thầy, hiệu quả học tập không phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian dành cho việc học mà phụ thuộc vào phương pháp học. Người học cần chủ động tìm tòi, hiểu bản chất vấn đề, thường xuyên rèn luyện kỹ năng và xây dựng năng lực tự học để thích ứng với sự thay đổi của cuộc sống.

Điều thầy tâm đắc nhất muốn gửi gắm đến các thế hệ học trò là: “Hãy học để trưởng thành chứ không chỉ để đạt điểm cao. Mong các em luôn giữ được sự tử tế, lòng biết ơn và ý chí vươn lên. Thành công không được đo bằng những gì các em có, mà bằng những giá trị tốt đẹp các em mang đến cho cuộc sống và cho những người xung quanh”.

Những kết quả nổi bật của lớp 12C1 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của Trường THPT Lê Văn Hưu, đồng thời là minh chứng sinh động cho tâm huyết, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Với thầy giáo Lê Vinh Quang, thành công của học trò luôn là niềm hạnh phúc và cũng là động lực để thầy tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Bài và ảnh: Linh Hương