Người đưa “ánh sáng” về bản Mông

Bản Ché Lầu, xã Na Mèo từng là nơi bị bao phủ bởi cái đói, cái nghèo và những hủ tục kéo dài qua bao thế hệ. Nhưng chính tại nơi đây, một người đàn ông đã âm thầm thay đổi nhận thức cả cộng đồng. Đó là ông Thao Văn Sinh - người đóng vai trò “cầu nối” trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục.

Ông Thao Văn Sinh thường xuyên đọc tài liệu để có thêm kiến thức tuyên truyền cho người dân. Ảnh: Khắc Công

Sinh năm 1954 trong một gia đình người Mông nghèo ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát cũ. Ngay từ nhỏ, ông Sinh đã chứng kiến những hệ lụy nặng nề của những hủ tục. Năm 1989, ông cùng nhiều hộ dân di cư từ xã Nhi Sơn lên bản Ché Lầu, xã Na Mèo. Đây là bản người Mông có cuộc sống vô cùng khó khăn, nhiều hủ tục, trong đó nặng nề nhất là những hủ tục trong ma chay. Khi có người chết, gia đình không đưa vào quan tài ngay, mà để ở ngoài từ 5 đến 7 ngày. Cả gia đình vẫn giữ lối sinh hoạt thường ngày, đút cơm, cho nước vào miệng người đã khuất. Để tổ chức một đám ma cho người thân, họ đã chạy vạy để mổ trâu, bò ăn uống nhiều ngày. Nhiều nhà sau khi tổ chức xong đám phải còng lưng nhiều năm chưa trả hết nợ. Chính vì lẽ đó mà cái nghèo, cái đói cứ đeo bám mãi cuộc sống của bà con nơi đây.

Với vai trò là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, ông Thao Văn Sinh luôn trăn trở phải thay đổi nhận thức của đồng bào. Khi được tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng, đặc biệt từ khi thực hiện Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc người Mông” của huyện Quan Sơn cũ, ông đã cùng lãnh đạo bản Ché Lầu kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động bà con bỏ dần các hủ tục, đưa nếp sống văn minh vào cuộc sống. Ông cũng là người tiên phong trong bản khi có người thân mất đã đưa sớm vào quan tài, tổ chức gọn nhẹ trong vòng 2 ngày để làm điểm cho bà con làm theo.

“Muốn cho dân hiểu, dân làm theo thì mình phải tiên phong làm trước, đặc biệt là việc thay đổi tập tục ma chay cưới xin... Khi dân làng thấy mình đưa người chết vào quan tài mà gia đình không bị sao thì họ mới yên tâm làm theo”, ông Sinh chia sẻ.

Việc làm của ông Thao Văn Sinh đã tạo bước đột phá lớn, giúp người dân bản Ché Lầu dần thay đổi suy nghĩ và làm theo. Không chỉ vận động bà con xóa bỏ hủ tục, ông còn tích cực vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không di cư tự do, truyền đạo trái phép, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, XDNTM.

Giữa núi rừng biên cương còn nhiều khó khăn, những việc làm của ông Thao Văn Sinh chính là nhân tố quan trọng góp phần đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

Khắc Công