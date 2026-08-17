Những trưởng thôn, bản thời đại “số”

Sau sắp xếp, yêu cầu đối với đội ngũ trưởng thôn, bản vùng cao không chỉ dừng ở việc nắm địa bàn, gần dân, hiểu dân mà còn phải làm chủ công nghệ, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số và từng bước thay đổi phương thức quản trị, điều hành ở thôn, bản.

Anh Hà Văn Tuyên - Trưởng thôn Hiêu hỗ trợ người dân trong thôn bằng hình thức trực tuyến trên máy tính xách tay.

Tiếp cận công việc chưa lâu nhưng anh Hà Văn Tuyên, Trưởng thôn Hiêu, xã Cổ Lũng, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình, sự tin tưởng của bà con. Gặp anh những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh người trưởng thôn trẻ với chiếc điện thoại thông minh, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện những phần việc còn mới mẻ với đời sống thôn, bản. Đó là hỗ trợ các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cập nhật thông tin khách lưu trú, trong đó có khách nước ngoài, trên phần mềm khai báo của Bộ Công an.

Theo anh Tuyên, mỗi cơ sở kinh doanh được cấp một tài khoản để đăng nhập và khai báo thông tin khách lưu trú. Tuy nhiên, với nhiều hộ dân, thao tác trên phần mềm vẫn còn khá mới. Vì vậy, anh phải trực tiếp đến từng hộ hướng dẫn. “Có hộ vừa hướng dẫn buổi sáng, tối lại sang nhà hỏi lại. Nhưng chỉ cần chỉ dẫn thêm một, hai lần là bà con nhớ.

Quan trọng nhất là mình phải kiên trì hướng dẫn để người dân thấy việc sử dụng công nghệ không quá khó”, anh Tuyên chia sẻ.

Thôn Hiêu được sáp nhập từ thôn Khuyên và thôn Ấm Hiêu, với quy mô 165 hộ, gần 700 nhân khẩu. Là địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cần thiết. Từ cập nhật dữ liệu dân cư, thực hiện thủ tục hành chính đến khai báo khách lưu trú, nhiều phần việc đang được thực hiện trên môi trường số.

Không chỉ hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, anh Tuyên còn hỗ trợ bà con cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID, nhất là những nội dung liên quan đến BHYT và thủ tục hành chính. Chiếc điện thoại thông minh vì thế dần trở thành một công cụ công tác của người trưởng thôn. Là Phó Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hiêu, anh Tuyên còn tham gia quá trình số hóa hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, từ hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đến hỗ trợ xã rà soát, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ đảng viên.

Với những đảng viên lớn tuổi, việc làm quen với công nghệ ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Bằng cách “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng thao tác, anh Tuyên giúp khoảng cách giữa công nghệ và người dân vùng cao từng bước được rút ngắn. Ông Lò Văn Kim, năm nay 70 tuổi, sau khi được trưởng thôn trẻ hướng dẫn cài đặt sổ tay đảng viên trên điện thoại thông minh, cho biết, ứng dụng ban đầu tưởng khó nhưng sử dụng vài lần thì cũng quen. “Thời bây giờ nhiều cái đổi mới, thuận tiện. Như phần mềm này, dùng vài lần là nhớ. Nhưng không có người hướng dẫn thì tôi cũng chịu. Trưởng thôn trẻ, có trình độ, lại hướng dẫn tận tình nên chúng tôi tiếp thu nhanh hơn”, ông Kim chia sẻ.

Từng là cán bộ bán chuyên trách cấp xã, khi nghỉ công tác, anh Vi Văn Đạt tiếp tục tham gia công tác thôn, bản, được bà con tín nhiệm là trưởng bản Năng Cát, xã Linh Sơn. Năng Cát là bản có lợi thế phát triển du lịch cộng đồng. Để biến lợi thế thành sinh kế bền vững, người dân không chỉ cần thay đổi cách làm du lịch mà còn phải từng bước tiếp cận phương thức quảng bá, quản lý và giao dịch trên môi trường số. Trong quá trình đó, vai trò của người trưởng bản ngày càng quan trọng.

Anh Đạt cùng cán bộ xã hướng dẫn bà con thực hiện các thủ tục hành chính trên VNeID, cập nhật, khai thác dữ liệu đất đai; đồng thời tham gia các phần việc liên quan đến số hóa hồ sơ đảng viên. “Được bà con tín nhiệm, tôi xác định phải đi đầu trong những việc chung, từ phát triển du lịch, nâng cao đời sống đến bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời đại công nghệ, trưởng bản cũng phải tự học, tự thay đổi để hướng dẫn bà con. Đồng thời, phải tranh thủ vai trò của già làng, người có uy tín để cùng tuyên truyền, vận động, tiếp nối các phần việc, phong trào. Có sự đồng thuận của bà con thì công việc của bản mới thuận lợi”, anh Đạt chia sẻ.

Sau khi tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, yêu cầu quản lý ở cơ sở ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ trưởng thôn, trưởng bản phải có thêm năng lực lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê, báo cáo và ứng dụng công nghệ thông tin. Từ thôn Hiêu đến bản du lịch Năng Cát, lớp cán bộ trẻ đang phát huy tốt tinh thần chủ động học hỏi, đổi mới thích ứng với thời đại số, phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.

Bài và ảnh: Đình Giang