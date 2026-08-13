Người thương binh gieo nghị lực làm giàu

Ít ai nghĩ chủ nhân của khu đồi gần 12ha rừng keo xanh ngút ngàn ở xã Mậu Lâm là một thương binh mang trên mình tỷ lệ thương tật 61%. Hơn 40 năm sau ngày rời chiến trường, ông Nguyễn Viết Lâm vẫn miệt mài với nương rẫy, xem lao động là cách để vượt lên những cơn đau do vết thương chiến tranh để lại. Với ông, mỗi gốc keo lớn lên không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là minh chứng cho nghị lực của người lính năm xưa.

Thương binh Nguyễn Viết Lâm chăm sóc đàn dê sinh sản.

Đầu những năm 80 thế kỷ XX, ông tham gia chiến đấu giúp nước bạn Lào. Trong một trận tập kích, ông bị thương nặng, một bên phổi tổn thương hoàn toàn. Năm 1981, trở về quê hương, lập gia đình với hai bàn tay trắng và sức khỏe giảm sút, cuộc sống của vợ chồng ông Lâm khi ấy vô cùng chật vật.

Năm 1988, khi địa phương thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng, ông mạnh dạn nhận gần 12ha đất đồi để khai hoang. Không có vốn, ông vay ngân hàng theo diện chính sách dành cho thương binh, thậm chí có thời điểm còn mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân để thế chấp vay thêm vốn đầu tư. Nhiều người cho rằng ông quá liều lĩnh, nhưng ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Những vụ dứa đầu tiên không mang lại kết quả như mong muốn. Chuyển sang trồng mía cũng chưa đạt hiệu quả như ý. Sau nhiều lần tìm tòi, ông quyết định gắn bó với cây keo. Quyết định ấy đã mang lại bước ngoặt, giúp gia đình có nguồn thu ổn định qua từng chu kỳ khai thác rừng. Ông cười hiền: “Làm nông thì phải biết kiên trì. Cây này không hợp thì đổi cây khác. Chỉ cần chịu khó, tính toán kỹ thì đất sẽ không phụ người”.

Đến nay, toàn bộ diện tích đất rừng đều được phủ kín keo. Bên cạnh đó, gia đình ông còn duy trì đàn dê sinh sản, đàn bò, nuôi lợn, gà, đào ao thả cá và khai phá thêm ruộng để chủ động lương thực. Mô hình sản xuất tổng hợp giúp gia đình có nguồn thu quanh năm, từng bước vươn lên khá giả. Dù đã ở tuổi ngoài 70, ông vẫn đều đặn có mặt trên đồi rừng mỗi ngày.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Viết Lâm còn là người luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Trong 20 năm giữ cương vị Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn, ông là người tiên phong đưa mô hình vườn - ao - chuồng và trồng rừng keo tập trung vào địa phương. Từ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc cây trồng đến phòng bệnh cho vật nuôi, ông đều tận tình hướng dẫn, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển sản xuất.

Bốn người con của ông bà nay đều trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Đó cũng là “quả ngọt” lớn nhất sau bao năm tháng vượt qua thương tật và gian khó. Người thương binh năm nào vẫn lặng lẽ gắn bó với đồi rừng, tiếp tục lan tỏa tinh thần vượt khó bằng chính cuộc đời mình. Từ ý chí của một người lính trở về sau chiến tranh, ông đã gieo nên màu xanh của những cánh rừng và gieo cả niềm tin, nghị lực sống cho nhiều người trên quê hương Mậu Lâm.

Bài và ảnh: Trần Hằng