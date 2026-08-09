Thầy thuốc nơi bản xa

Giữa những bản làng vùng cao Thanh Hóa, nơi nhiều con dốc quanh co luôn là trở ngại mỗi khi người dân đau ốm, vẫn có những người thầy thuốc ngày ngày lặng lẽ bám bản, bám dân để chăm lo sức khỏe cho đồng bào dù ở những nơi cách xa trung tâm xã hàng chục km đường rừng. Không quản đường sá cách trở, điều kiện làm việc và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhiều cán bộ y tế đã dành cả tuổi trẻ gắn bó với miền núi, xem việc cứu chữa người bệnh là trách nhiệm và lẽ sống.

Cán bộ Trung tâm Y tế xã Quang Chiểu thường xuyên đến từng hộ dân thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Đêm xuống tại thôn Chiên Pục, xã Mường Lát, khi nhận điện thoại thông báo có người đau ốm, y tá thôn Hà Văn Khéo lại khoác vội chiếc áo, mang theo túi thuốc, lặng lẽ lên đường. Những con dốc quanh co hay màn sương dày đặc của vùng biên chưa bao giờ là lý do để anh chậm bước. Gần 5 năm qua, anh vẫn đều đặn đến với bà con như thế. “Đêm đang ngủ, bà con gọi là mình đi ngay. Việc nào xử lý được thì cố gắng xử lý, còn vượt khả năng thì hướng dẫn xuống bệnh viện. Đã theo nghề thì phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để giúp bà con”, anh Khéo chia sẻ.

Từ những y tá thôn, bản ngày đêm gần dân, đến các bác sĩ tại bệnh viện, ở mỗi vị trí công tác đều có những con người lặng lẽ dành trọn tâm huyết cho sức khỏe đồng bào vùng cao. Năm 1998, bác sĩ Hoàng Văn Hào tình nguyện lên công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát. Khi ấy, bệnh viện còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị lạc hậu, đời sống cán bộ y tế cũng vô cùng vất vả. Gần 3 thập kỷ trôi qua, nhiều đồng nghiệp đã đến rồi đi, còn ông vẫn chọn gắn bó với mảnh đất biên cương.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát: “Điều khó khăn nhất ngày trước không chỉ là cơ sở vật chất mà còn là giao thông cách trở, khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để triển khai thêm nhiều kỹ thuật ngay tại tuyến cơ sở, giúp người bệnh được điều trị tốt hơn, giảm bớt những chuyến chuyển viện vượt núi, vượt đèo".

Nếu bệnh viện là nơi điều trị thì các trạm y tế xã lại là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Hơn 20 năm gắn bó với Mường Lát, bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Trạm Y tế xã Mường Lát, đã chứng kiến sự thay đổi trong nhận thức của đồng bào. Từ chỗ còn ngại đến trạm y tế, nay người dân đã chủ động hơn trong việc khám, chữa bệnh.

Sau hàng nghìn lượt khám chữa bệnh, điều bà Thúy nhớ nhất là một trẻ sơ sinh chỉ nặng khoảng 1,8kg, sinh tại nhà. Khi bà đến nơi, người thân tưởng cháu đã không qua khỏi nên đặt ở một góc nhà sàn. Nhận thấy đứa trẻ vẫn còn dấu hiệu sự sống, bà lập tức thông đường thở, hô hấp hỗ trợ. Khoảng 15 phút sau, em bé cất tiếng khóc và đến nay đã lớn lên khỏe mạnh. Với bà, đó là phần thưởng lớn nhất của những năm tháng gắn bó với nghề.

Sự tận tụy của đội ngũ cán bộ y tế được người dân cảm nhận rõ nhất trong những lần khám bệnh hằng ngày. Chị Vương Thị Nhàn, ở thôn Na Khà, xã Mường Lát cho biết: “Mỗi lần đến khám thai hay khám bệnh đều được cán bộ y tế hướng dẫn tận tình về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Nhiều cán bộ từ miền xuôi lên công tác còn chủ động học tiếng địa phương để dễ dàng trò chuyện, tư vấn cho bà con".

Đằng sau sự tin yêu ấy là biết bao hy sinh thầm lặng. Không ít cán bộ y tế đã rời quê hương, gắn bó hàng chục năm với vùng núi, chấp nhận xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn để đổi lấy sự bình an cho người bệnh. Với họ, niềm vui lớn nhất là khi bà con khỏe mạnh, không còn phải vượt hàng chục cây số đường đèo chỉ để khám một căn bệnh thông thường.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ ngành y phải thực hiện lời dạy: “Lương y như từ mẫu”, coi người bệnh như người thân để tận tình chăm sóc, chữa trị. Thấm nhuần lời dạy ấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cơ sở y tế ở Mường Lát cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, việc học tập và làm theo Bác được đơn vị gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, rèn luyện y đức và đổi mới phong cách phục vụ. Mỗi cán bộ y tế đều lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Chính những chuyển biến ấy đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, củng cố niềm tin đối với y tế cơ sở.

Giữa những bản xa, nơi mây núi phủ kín những con đường quanh co, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ đi về trên hành trình chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Họ mang theo kiến thức, lòng nhân ái và trách nhiệm với người bệnh. Những việc làm bình dị ấy đã làm nên hình ảnh đẹp của những thầy thuốc nơi bản xa, góp phần lan tỏa những giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chính sự tận tụy trong công việc hằng ngày.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh