Tỏa sáng giữa đời thường

Trở về sau những năm tháng quân ngũ, luôn mang trong mình ý chí và phẩm chất kiên trung của người lính cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn xã Quảng Bình lại tiếp tục nỗ lực trên “mặt trận” phát triển kinh tế. Với bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ dám làm, họ không chỉ xây dựng được những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả mà còn góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ trong thời đại mới.

CCB Nguyễn Ngọc Sơn (thứ hai bên phải) là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở thôn 9, xã Quảng Bình.

Bước sang tuổi 70, nhưng CCB Nguyễn Ngọc Sơn, thôn 9, vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và giữ được tác phong điềm đạm của người lính. Ông Sơn chia sẻ: “Năm 1985, xuất ngũ trở về địa phương sinh sống với thương tật 65%, tôi thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm nơi chiến trường. Để trả ơn cuộc đời, trả ơn đồng đội đã ngã xuống để cho đất nước hòa bình, tôi luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cố gắng phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn”.

Phát huy phẩm chất bộ độ cụ Hồ, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, CCB Nguyễn Ngọc Sơn không quản ngại khó khăn, trải qua nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. 40 năm qua, cũng có lúc công việc không thuận lợi, tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng với sự kiên trì, chịu thương chịu khó và nhanh nhạy với thương trường, ông Sơn từng bước gây dựng sự nghiệp. Năm 2017, ông thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sơn Hà, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ tổng hợp. Sau 9 năm, công ty đã đứng vững, tạo việc làm cho 70 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, bằng nghĩa tình, trách nhiệm, hằng năm, ông Nguyễn Ngọc Sơn vẫn dành gần 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và nhiều hoạt động thiện nguyện khác tại địa phương.

Với ý chí của người lính không ngại khó, ngại khổ, CCB Đoàn Văn Lấp, thôn Lê Hương cũng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế với hướng đi mới bằng mô hình trồng nấm linh chi các loại nấm sò, mộc nhĩ. Ông Lấp chia sẻ: "Từ năm 2014, nhận thấy giá trị kinh tế từ mô hình trồng và chế biến nấm linh chi, gia đình tôi đã tìm tòi, đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 7 nhà xưởng, đáp ứng các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng để trồng nấm linh chi và các loại nấm sò, mộc nhĩ theo đơn đặt hàng”.

Luôn lấy chữ tín lên hàng đầu, vì vậy cơ sở sản xuất của gia đình ông không ngừng được mở rộng về quy mô, trở thành một trong những cơ sở có số lượng và sản lượng nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, nấm linh chi Hoàng Hậu của gia đình ông được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hằng năm, gia đình ông nuôi cấy khoảng 80.000 bịch nấm linh chi, sản lượng đạt hơn 700kg nấm linh chi khô/năm và khoảng trên 100.000 bịch nấm sò. Cơ sở sản xuất cũng tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập 5- 7 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Bình Nguyễn Đình Cường, cho biết: "Toàn xã có 1.900 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội. Xác định phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hội CCB đã khơi dậy ý chí vượt khó, vươn lên của từng hội viên trong phát triển kinh kế, nâng cao đời sống gia đình và có nhiều đóng góp cho xã hội”.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngay từ đầu năm hội đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và chuyển giao khoa học - kỹ thuật đến từng hội viên. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: nuôi ốc nhồi, trồng hoa, trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi, nuôi lợn siêu nạc...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng quỹ hội cũng được chú trọng. Đến nay quỹ hội đạt trên 1,5 tỷ đồng, đạt mức bình quân 800.000 đồng/người/năm, trong đó có 6/15 chi hội đạt 1.000.000 đồng/người/năm. Ngoài ra, hội còn đấu mối với ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Với sự đồng hành của tổ chức hội và ý chí vươn lên của hội viên, đến nay toàn xã có 2 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 1 HTX, 15 trang trại và gia trại do CCB làm chủ; thu nhập bình quân đầu người của hội viên đạt 72 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu chiếm 72%, không còn CCB nghèo.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, CCB xã Quảng Bình đang tiếp tục viết lên những câu chuyện đẹp về những người lính tỏa sáng giữa đời thường, không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu