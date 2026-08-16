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Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

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(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Bến Sung (xã Như Thanh) luôn đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào ấy xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có cô giáo Trịnh Thị Minh Anh (SN 2000), giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi.

Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Bến Sung (xã Như Thanh) luôn đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào ấy xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có cô giáo Trịnh Thị Minh Anh (SN 2000), giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi.

Cô giáo mầm non&nbsp;tâm huyết với nghề

Cô giáo Trịnh Thị Minh Anh trong một tiết dạy học.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Khoa mầm non Trường Đại học Hồng Đức, cô Minh Anh được ngành giáo dục phân công về Trường Mầm non Yên Lạc (cũ). Năm 2023, cô được điều động về Trường Mầm non thị trấn Bến Sung. Dù ở môi trường công tác nào, cô Minh Anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xác định giáo viên mầm non là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển nhân cách của trẻ, vì vậy cô luôn đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức để nuôi dạy, chăm sóc các cháu. Với phương pháp giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, cô luôn trăn trở, đầu tư tâm huyết xây dựng bài giảng, lồng ghép với giáo dục kỹ năng sống để tạo hứng thú cho các cháu.

Bên cạnh đó, cô luôn phát huy tinh thần tự học tập, trau dồi kiến thức; tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt, cô thường xuyên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và có nhiều sáng kiến được xếp loại, áp dụng vào công tác giảng dạy, như: “Biện pháp xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, an toàn thân thiện giúp trẻ lớp 4 - 5 tuổi D Trường Mầm non thị trấn Bến Sung hoạt động tích cực”; “Biện pháp giáo dục kỹ năng tự lập cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi Trường Mầm non thị trấn Bến Sung”; “Giải pháp phát triển ngôn ngữ 24 - 36 tháng tuổi D Trường Mầm non thị trấn Bến Sung"...

Cùng với đó, cô thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong bài giảng, qua việc trình chiếu hình ảnh, video, giúp các cháu được quan sát trực quan, sinh động. Lớp học do cô chủ nhiệm nhiều năm được nhà trường chọn làm lớp điểm của trường và là “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục cô giáo Trịnh Thị Minh Anh luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên giỏi các cấp.

Bài và ảnh: Khắc Công

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #thị trấn Bến Sung #Trường mầm non #xã Như Thanh #Tâm huyết #Cô giáo mầm non #Thực hiện tốt #Công nghệ thông tin #Giáo viên mầm non #Nghề

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