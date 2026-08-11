Cựu chiến binh Lê Bá Ninh làm kinh tế giỏi

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Lê Bá Ninh, ở tổ dân phố Hàm Hạ, phường Đông Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông từng bước xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống gia đình và lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở địa phương.

Mô hình trồng hoa, cây cảnh của cựu chiến binh Lê Bá Ninh mang lại hiệu quả kinh tế.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1987, ông Lê Bá Ninh xuất ngũ trở về quê hương và theo học Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa. Tốt nghiệp năm 1989, ông trở về địa phương lao động sản xuất. Nhiều năm gắn bó với nghề trồng lúa, ông nhận thấy hiệu quả kinh tế chưa cao do phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Trước thực tế đó, năm 2000, ông quyết định chuyển đổi 1.300m2 đất nông nghiệp sang trồng hoa, cây cảnh, từng bước mở hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình.

Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, việc chăm sóc và tạo thế cây gặp không ít khó khăn. Không nản chí, ông tích cực học hỏi kỹ thuật từ các nhà vườn, tìm hiểu qua sách, báo và tài liệu chuyên ngành để nâng cao kiến thức. Đồng thời, ông đầu tư hệ thống tưới tự động, áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng cây và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đến nay, gia đình ông có khoảng 500 chậu cây cảnh và hơn 100 chậu hoa các loại. Nhiều cây cảnh như si, sanh, tùng, bách được tạo thế đẹp, cùng các loại hoa như hồng cổ, mộc hương, phong lan, mẫu đơn... được khách hàng trong và ngoài địa phương lựa chọn. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, gia đình tập trung chăm sóc, tạo dáng hoa, cây cảnh để phục vụ thị trường tết, nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Lê Bá Ninh cho biết: “Muốn gắn bó với nghề phải thực sự yêu cây, hiểu đặc tính của từng loại và không ngừng học hỏi. Mỗi loại cây đều có đặc điểm sinh trưởng khác nhau, vì vậy người trồng phải dành nhiều thời gian chăm sóc, theo dõi thì cây mới phát triển tốt. Nhờ mô hình này, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện nuôi các con ăn học và tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất”.

Nhờ lựa chọn hướng đi phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và kiên trì theo đuổi mô hình, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình mà còn góp phần cung cấp hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Lê Bá Ninh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh phường và địa phương phát động, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh với hội viên và người dân có nhu cầu. Sự tận tình, trách nhiệm của ông đã góp phần khích lệ nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vượt khó và sự nhạy bén trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Lê Bá Ninh đã xây dựng thành công mô hình trồng hoa, cây cảnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Mô hình không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất trong hội viên cựu chiến binh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê