Thay đổi thói quen để sống khỏe

Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc xây dựng lối sống, thói quen sinh hoạt khoa học, điều độ, chủ động bảo vệ sức khỏe đang trở thành lựa chọn tất yếu để mỗi người hướng tới cuộc sống bền vững, hạnh phúc hơn.

Mỗi người cần duy trì thói quen lành mạnh để sống khỏe.

Những năm gần đây, các bác sĩ cho rằng nhiều bệnh lý như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa hay các vấn đề tinh thần... đang gia tăng nhanh và trẻ hóa. “Thủ phạm” âm thầm nhưng mạnh mẽ của những bệnh không lây chính là lối sống thiếu khoa học, ăn uống thiếu lành mạnh, thức khuya kéo dài, lười vận động, phụ thuộc vào thiết bị điện tử và căng thẳng tâm lý của con người. Không ít trường hợp người trẻ mới ngoài 30 tuổi đã phải điều trị bệnh mạn tính tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch. Thực tế này là lời cảnh báo rõ ràng rằng việc thay đổi thói quen sống không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Trước đây, anh Nguyễn Minh Hoàng, 39 tuổi (phường Đông Quang) thường làm việc 10 - 12 giờ mỗi ngày, ăn nhanh, uống cà phê, rượu bia nhiều, ít vận động. Một thời gian anh thấy hay đau đầu, choáng nhẹ. Khi đi khám bệnh, bác sĩ kết luận anh bị cao huyết áp, nhịp tim nhanh, mỡ máu, men gan cao. Sau khi được bác sĩ tư vấn điều chỉnh chế độ ăn, thói quen sinh hoạt, anh Hoàng đã quyết định thay đổi: tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ, lành mạnh, hạn chế ăn đồ dầu mỡ, chuyển sang ăn đồ luộc, nhiều rau xanh, ngủ sớm hơn. Anh Hoàng chia sẻ: "Sau hơn 3 tháng thay đổi thói quen sinh hoạt, sức khỏe tôi đã cải thiện đáng kể. Các chỉ số sức khỏe về ngưỡng an toàn, đặc biệt huyết áp, tim mạch ổn định, mỡ máu, men gan giảm. Tôi đã hiểu rõ hơn tầm quan trọng của lối sống, thói quen lành mạnh với sức khỏe. Từ đó đến nay, tôi luôn duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh".

Chị Trần Minh Trang (phường Hạc Thành) từng ân hận vì không xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh cho các thành viên trong gia đình. Con trai lớn của chị Trang thích sử dụng đồ ăn nhanh, như gà rán, mỳ Ý, nước ngọt, xúc xích nhưng lại không tham gia các môn thể thao, gần như chỉ học bài và sử dụng điện thoại. Điều này đã khiến cháu bị thừa cân, béo phì, gan nhiễm mỡ. Chị Trang chia sẻ: "Tôi đã mất 3 năm để đồng hành cùng con trong việc thay đổi và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, nói không với thức ăn nhanh, nước ngọt. Luyện tập đá bóng, bơi lội hằng tuần. Thời gian đầu cháu rất ngại vận động, hay bị khó thở khi luyện tập, tôi đã động viên và cho con thấy hậu quả của bệnh béo phì. Đến nay, cân nặng của con đã ở ngưỡng cho phép, sức khỏe ổn định và cảm thấy vui vẻ, hứng thú với các môn thể thao”.

Thay đổi thói quen không phải là thay đổi trong một ngày hay một tuần. Đó là hành trình kiên trì, có kế hoạch, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Đầu tiên chính là dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng cân bằng, thực phẩm rõ nguồn gốc, nói không với thức ăn nhanh, đồ uống có đường, rượu bia... là nền tảng của sức khỏe. Xu hướng “ăn sạch, ăn xanh, ăn vừa đủ” sẽ giữ cho cơ thể hoạt động ổn định và phòng tránh nhiều nguy cơ bệnh tật.

Cùng với dinh dưỡng, vận động thể chất đóng vai trò không thể thiếu trong việc sống khỏe. Việc dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đi bộ nhanh, đạp xe, tập các bài thể dục đơn giản hay tham gia bộ môn yêu thích không chỉ giúp cơ thể đốt năng lượng, cải thiện chức năng tim, phổi mà còn giảm đáng kể căng thẳng, tăng sự minh mẫn và chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, việc thay đổi thói quen sử dụng thiết bị công nghệ, ngủ đủ giấc, không ngủ muộn và kiểm soát tâm lý, căng thẳng, khám sức khỏe định kỳ cũng là một thói quen lành mạnh cần được xây dựng.

Vài năm gần đây, phong trào sống khỏe không còn là lựa chọn cá nhân. Nó trở thành một xu thế xã hội, lan tỏa từ đô thị đến nông thôn. Các mô hình, phong trào rèn luyện thể thao cộng đồng, câu lạc bộ dưỡng sinh, chạy bộ, yoga, đạp xe... đang nở rộ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng phong trào tập luyện thể thao, tổ chức các câu lạc bộ thể dục - thể thao, khuyến khích người dân tham gia vận động, từng bước hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe. Trên mạng xã hội, các chiến dịch “thay đổi nhỏ - hiệu quả lớn”, “30 ngày sống lành mạnh”, “giảm đường - tăng sức khỏe”, “sống xanh - sống Healthy”... đã thu hút hàng triệu lượt người ở mọi lứa tuổi hưởng ứng. Điều đó cho thấy ý thức cộng đồng về xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, hướng tới sống khỏe đang tăng lên.

Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người. Sống khỏe không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong xã hội hiện đại. Thay đổi thói quen, tư duy và hành động chính là những bước đi thiết thực để nuôi dưỡng sức khỏe bền vững. Khi mỗi cá nhân chủ động giữ gìn sức khỏe, xã hội sẽ có thêm nguồn lực mạnh mẽ để phát triển, đất nước sẽ có thêm nền tảng vững chắc để vươn tới mục tiêu hạnh phúc, phồn vinh và trường tồn.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi