Thanh Hóa dừng lưu hành lô dược liệu Tang ký sinh vi phạm chất lượng

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu dừng kinh doanh, sử dụng lô dược liệu Tang ký sinh vi phạm chất lượng, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng và ngăn chặn dược liệu kém chất lượng lưu hành trên thị trường.

Theo đó, Sở Y tế nhận được Công văn số 2285/YHCT-QLHN ngày 10/12/2025 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) về việc xử lý dược liệu Tang ký sinh không đạt chất lượng. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xác định dược liệu Tang ký sinh lấy mẫu tại Công ty TNHH Dược Trí Phong (TP Hồ Chí Minh) do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu (không có số đăng ký; số lô 25041639; hạn dùng 15/4/2028; đơn vị xuất khẩu Anhui Xiehechung Chinese Herb Limited) vi phạm chất lượng mức độ 2, do không đạt chỉ tiêu mô tả dược liệu.

Để kịp thời xử lý, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu trên địa bàn tỉnh dừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô Tang ký sinh nêu trên, thực hiện biệt trữ số dược liệu còn tồn, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã mua, tiếp nhận sản phẩm trả về và hoàn trả cho cơ sở cung cấp; báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 31/12/2025.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa giám sát việc xử lý lô dược liệu vi phạm; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu và người dân không mua bán, sử dụng lô dược liệu Tang ký sinh vi phạm. UBND các xã, phường được yêu cầu tổ chức thông tin, tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

LP