Người từ 75 tuổi hưởng hưu trí được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo Nghị quyết vừa Quốc hội vừa thông qua, cho phép mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Đáng chú ý, người từ 75 tuổi hưởng hưu trí được BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Ảnh: TTXVN

Để mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, Nghị quyết quy định thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, Quỹ BHYT.

Cụ thể, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Từ 1/1/2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ BHYT và việc tăng mức đóng BHYT.

Quốc hội định hướng tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện BHYT bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Chính phủ sẽ quy định đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; danh mục bệnh và lộ trình thực hiện việc chi từ quỹ BHYT cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, đảm bảo phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT từ năm 2027.

Bên cạnh các chính sách hướng tới người bệnh, Nghị quyết cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng nòng cốt của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2 cho đến khi có quy định mới về tiền lương. Quy định này góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao cho ngành y.

Nghị quyết cũng quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Đối với nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề đạt 100% nếu công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; các khu vực còn lại hưởng mức tối thiểu 70%.

Theo TTXVN