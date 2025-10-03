Thắp sáng niềm tin cho bà con nơi vùng lũ

Giữa cảnh bộn bề khắc phục hậu quả, những người thợ điện lạnh lại vội vã lên đường. Những thứ họ mang theo không chỉ là kìm, tua vít, bóng đèn, mà còn chứa đựng cả tấm lòng sẻ chia để thắp sáng niềm tin cho bà con nơi vùng lũ.

Những người thợ tại cơ sở Điện lạnh Quang Vương hỗ trợ sửa chữa đồ điện đã hỏng cho bà con vùng lũ xã Các Sơn.

Trưa nay (3/10), khi tiếng loa thôn Phú Sơn (Các Sơn) vang lên thông báo: “13 giờ, đội hỗ trợ điện lạnh sẽ có mặt giúp bà con sửa chữa thiết bị hư hỏng sau lũ”, nhiều người đã vội vã dọn dẹp, mang những chiếc quạt, nồi cơm điện, máy bơm nước, bình lọc nước, máy giặt, tủ lạnh... còn lấm bùn đến điểm tập trung. Ai cũng hồ hởi, bởi trong cơn hoạn nạn, có những cánh tay dang rộng thật đúng lúc.

Chiếc xe tải chở đầy đồ nghề vừa dừng lại trước nhà văn hóa thôn Hoành Sơn, bà con đã tập trung rất đông. Chỉ một lúc sau, sân nhà văn hóa vốn yên ắng ngày thường bỗng tấp nập, chật kín những đồ điện đủ loại. Người xách chiếc quạt đứng đã hỏng, người cẩn thận ôm theo nồi cơm điện hay chiếc tủ lạnh - kỷ vật của cả chục năm tằn tiện. Tất cả đều mang theo một niềm hy vọng nhỏ nhoi: mong sao thứ mình gắn bó lại có thể sáng lên, quay lại, nấu chín bữa cơm gia đình.

Những người thợ tại cơ sở Điện lạnh Quang Vương miệt mài sửa chữa đồ điện lạnh đã hỏng cho bà con vùng lũ xã Các Sơn.

Bác Hoàng Văn Phát, ở thôn Hoành Sơn, xách theo một nồi cơm điện và hai chiếc quạt đã ngừng chạy từ khi lũ ập vào. Vừa đặt xuống bàn kiểm tra, bác vừa bộc bạch: “Nhà nghèo, sắm được cái gì cũng quý lắm. Hư hỏng hết thì biết xoay xở thế nào. May mà có các chú về giúp, mong sửa được cái nào hay cái đó".

Nói rồi, bác nở nụ cười hiền, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi lo nhưng cũng ánh lên niềm tin. Giữa cảnh hậu lũ bộn bề, những chiếc quạt, nồi cơm điện tưởng nhỏ bé lại trở thành cả một phần an tâm, là hơi ấm gia đình mà ai cũng trân trọng.

Anh Lê Quang Vương, chủ cơ sở Điện lạnh Quang Vương, vừa cẩn thận kiểm tra dụng cụ vừa động viên bà con. Anh cho biết, nhóm đã huy động 25 thợ, chia nhau về ba thôn bị ngập nặng là Phú Sơn, Hoành Sơn và An Cư (xã Các Sơn) để sửa chữa miễn phí. “Thiết bị nào cứu được chúng tôi sẽ làm hết sức, còn cái nào hỏng nặng thì sẽ nghiên cứu cách thay thế, để bà con có thể yên tâm sử dụng”, anh Vương nói.

Thực ra, với những người thợ, công việc này chẳng phải điều gì lớn lao. Nhưng với người dân vùng lũ, đó lại là nguồn động viên to lớn, là tia sáng xua đi cảnh u ám sau những ngày nước ngập trắng đồng.

Có lẽ điều khiến người ta cảm động nhất không phải là những chiếc quạt, tủ lạnh được sửa xong, mà là cách những người thợ trò chuyện, sẻ chia. Họ hỏi thăm từng gia đình, dặn dò bà con cách lau khô thiết bị trước khi cắm điện, hướng dẫn trẻ nhỏ tránh xa ổ cắm ẩm ướt.

Một phụ nữ vừa lau nước mắt vừa nói: “Trong hoạn nạn, mới thấy tình người ấm áp đến nhường nào. Các anh đến không chỉ để sửa đồ, mà còn để an ủi, động viên chúng tôi sớm vượt qua khó khăn, quay lại sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Ngày mai, đội điện lạnh lại tiếp tục hành trình sang thôn khác. Chẳng ai đòi hỏi thù lao, chỉ mong sao mỗi ngôi nhà bớt đi một phần khó khăn. Như anh Vương chia sẻ: “Bà con vất vả quá rồi, mình có nghề, có sức thì đóng góp chút ít. Nhìn họ nở nụ cười khi chiếc bóng đèn sáng lên là thấy đáng công rồi”.

Những người thợ điện lạnh đến từ các nơi trong tỉnh hỗ trợ sửa chữa đồ điện cho người dân khu vực xã Nông Cống.

Không chỉ ở xã Các Sơn, hơn 80 kỹ thuật viên điện lạnh, đến từ nhiều cơ sở, cửa hàng điện lạnh khắp các địa phương trong tỉnh, đã gác lại công việc thường ngày để cùng nhau hướng về vùng lũ. Người thợ vốn quen với nhịp sống bận rộn nơi phố thị, giờ xắn quần, lội bùn, mang từng chiếc máy, sợi dây điện, bóng đèn vào những mái nhà còn nồng mùi ẩm mốc. Họ không chỉ đi với đôi tay nghề vững vàng, mà còn mang theo cả tấm lòng tự nguyện, ai có gì thì góp nấy: người mang kìm, người mang máy khoan, người lo thêm xe tải để chở đồ nghề, tất cả gom lại thành một lực lượng thiện nguyện vững chắc.

Hiện tại, hoạt động hỗ trợ sửa chữa đang diễn ra tại bốn điểm chính: Nhà văn hoá thôn Đông Hòa (xã Nông Cống), cơ sở Điện lạnh Dương Loan (xã Nông Cống), cơ sở Điện lạnh Quân Minh (thôn Tập Cát, xã Nông Cống) và khu vực xã Thăng Bình (cũ). Ở mỗi điểm, người dân ùn ùn kéo đến, tay ôm chiếc quạt, tay mang nồi cơm điện, có người còn chở cả tủ lạnh hỏng bằng xe máy cũ kỹ. Giữa tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ nhỏ ríu rít, là âm thanh lách cách của tua vít, tiếng lạch cạch khi tháo từng con ốc, tiếng ù ù của quạt khi chạy trở lại. Tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh đời thường nhưng ấm áp lạ kỳ.

Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, anh Lê Xuân Thủy, người hỗ trợ bà con sửa chữa điện lạnh ở nhà văn hóa khu Đông Hòa (xã Nông Cống), cho hay: Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, anh em chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch và bắt đầu từ sáng nay ngày 3/10 tập trung tại văn hóa khu Đông Hòa để hỗ trợ bà con. Từ sáng tới giờ, bà con đã mang đến đây khoảng hơn 1.000 thiết bị hư hỏng như điều hòa, tủ lạnh, ti vi... để sửa chữa, do đó anh em chúng tôi cũng phải làm việc hết công suất để hỗ trợ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để bà con sớm được sử dụng lại các thiết bị đã bị hư hỏng.

Những thiết bị nhỏ thôi, nhưng là tài sản gắn bó với mỗi gia đình, có khi là mồ hôi, là vốn liếng dành dụm bao lâu. Giúp bà con sửa được cái nào thì coi như mình góp một phần công sức để họ yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Anh Lê Xuân Thủy

Cũng chính từ những hành động giản dị này, tình người càng lan tỏa. Người dân khi thấy bóng áo thợ điện lạnh xuất hiện, đã không còn cảm giác chông chênh giữa khó khăn. Họ biết rằng, sau cơn lũ, không chỉ có chính quyền, đoàn thể mà còn có những người anh em đồng hương sẵn sàng cùng mình vượt qua hoạn nạn. Và những ánh mắt cảm ơn, những nụ cười mộc mạc nơi vùng quê chính là phần thưởng lớn nhất cho những người kỹ thuật viên, để họ lại tiếp tục hành trình đến từng thôn xóm còn ngập ngụa dấu vết thiên tai.

Trần Hằng - Nguyễn Đạt