Tháo gỡ khó khăn trong GPMB thực hiện Dự án Hồ chứa nước bản Mồng (giai đoạn 1)

Sáng 04/12, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước bản Mồng, giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoài Nam báo cáo tại hội nghị.

Hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An (sau đây viết tắt là Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 154/TTg-NN ngày 20/01/2006, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 25/10/2023.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, diện tích thực hiện Dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến các xã Xuân Bình, Thanh Phong của tỉnh Thanh Hóa, với diện tích 1.113,35ha. Trong đó, trên địa bàn xã Thanh Phong là 680,58ha; trên địa bàn xã Xuân Bình là 423,77ha.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, xã Thanh Phong đã hoàn thành việc kiểm kê đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, xác định nguồn gốc đất của 122 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng; hoàn thành việc kiểm kê tài sản đối với 7 hộ dân sử dụng đất nhận khoán của các đơn vị và Lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 74 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đối với xã Xuân Bình, đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm khu vực lòng hồ và ban hành quyết định thu hồi, bồi thường GPMB đối với 65,74 ha đất của 34 hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đã thảo luận, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc của Dự án như : kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất (đất chồng lấn, đất nông nghiệp vi phạm pháp luật, đất nhận khoán không có hợp đồng), rà soát hồ sơ liên quan về bồi thường GPMB, thanh lý, khai thác cây cao su đại điền để bàn giao đất cho dự án... Đồng thời, xác định khối lượng những công việc còn lại của Dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước bản Mồng, giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An là một trong những dự án có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần, vào cuộc quyết liệt tháo gỡ khó khăn, hoàn thành những phần việc còn lại để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương cần sớm hoàn thành phương án GPMB tái định cư nơi đến và nơi đi; nghiên cứu quy định của pháp luật để hoàn thành việc bán lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên, thu hồi đất an ninh, dọn dẹp vệ sinh lòng hồ và lập phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân nhận giao khoán đất với các công ty, nông trường trên địa bàn. Đồng thời, niêm yết phương án bồi thường để Nhân dân được biết, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện thủ tục huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích bị chồng lấn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư cho Dự án và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương.

Các xã Xuân Bình, Thanh Phong thực hiện cắm mốc, chặt, xử lý thu hồi, bảo quản toàn bộ cây cao su đã được bồi thường và giải quyết các khó khăn trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người dân và an ninh trật tự của địa phương.

Lê Hoà