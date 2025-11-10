Thanh tra ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Chủ động ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm và có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra viên của Thanh tra tỉnh trao đổi về hoạt động nghiệp vụ thanh tra.

Thực hiện Quyết định số 5104/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của ngành thanh tra tỉnh Thanh Hóa”, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra và các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

Quán triệt quan điểm, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm như: Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định... Qua đó, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đầu tháng 8/2025, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế đối với Nhà nước của Công ty TNHH Phương Hạnh có địa chỉ tại thôn Trung Thành, xã Ngọc Liên. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng công trình điện, công trình thủy lợi, đường sắt, đường bộ và công trình kỹ thuật dân dụng khác; khai thác cát, đá, sỏi, đất sét; sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện; bán buôn vật liệu; nhiên liệu rắn, lỏng và các sản phẩm khác... Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện Công ty TNHH Phương Hạnh đã xác định, kê khai các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 chưa chính xác, với số tiền hơn 507,559 triệu đồng. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng công ty phải nộp tăng hơn 198,185 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải nộp tăng 309,373 triệu đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty TNHH Phương Hạnh sớm khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trong công tác hạch toán kế toán và điều chỉnh số liệu kế toán theo chế độ hiện hành; niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở công ty theo quy định của Luật Thanh tra. Đồng thời đề nghị Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa thực hiện tính tiền phạt chậm nộp; phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Quản lý thuế cho Công ty TNHH Phương Hạnh đối với số liệu vi phạm về thuế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Với tinh thần quyết liệt, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã chủ động bám sát kế hoạch thanh tra của tỉnh để triển khai hiệu quả hoạt động, nội dung thanh tra. Tính đến hết tháng 9/2025, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 130 cuộc thanh tra hành chính tại 161 đơn vị. Trong đó, có 88 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 42 cuộc thanh tra đột xuất. Qua công tác thanh tra đã phát hiện vi phạm tại các đơn vị là 21,377 tỷ đồng. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai. Căn cứ quy định của pháp luật và nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 14,992 tỷ đồng và 954m2 đất; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 6,385 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 48 tổ chức, 104 cá nhân liên quan đến vi phạm. Kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh, các đơn vị liên quan đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 7,728 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52%; xử lý khác được 427 triệu đồng và thu hồi 954m2 đất.

Trong 9 tháng năm 2025, Thanh tra tỉnh cũng đã triển khai 60 cuộc thanh tra chuyên ngành ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giao thông - vận tải, lao động - thương binh và xã hội, đất đai, khoa học - công nghệ. Từ các cuộc thanh tra đã phát hiện 112 tổ chức và 164 cá nhân vi phạm, với tổng số tiền sai phạm hơn 5,442 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước và tổ chức, đơn vị là 750 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 4,692 tỷ đồng. Cùng với đó, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền 4,569 tỷ đồng. Thực hiện các kết luận thanh tra, đến nay số tiền vi phạm đã được thu hồi 100%; đồng thời đã thu 3,666 tỷ đồng là tiền xử phạt vi phạm hành chính...

Qua thanh tra không chỉ kịp thời phát hiện những sai phạm, thu hồi tài sản lại cho Nhà nước và tổ chức, cá nhân, mà còn chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong công tác quản lý của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Bài và ảnh: Trần Thanh