Tặng thiết bị và gói tập huấn chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Nhằm hỗ trợ nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ người bệnh tại tuyến cơ sở, ngày 11/1, Hệ thống Y tế Hợp Lực phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức chương trình trao tặng thiết bị và gói tập huấn chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Tham dự chương trình có Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo địa phương; Ban Giám đốc cùng đông đảo cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Mường Lát và đại diện Hệ thống Y tế Hợp Lực.

Tại chương trình, đại diện Hệ thống Y tế Hợp Lực đã trao tặng 10 bộ máy điều hòa không khí nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ và môi trường khám, chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, đơn vị tài trợ cũng trao gói tập huấn với chủ đề “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh” cho bệnh viện.

TS. Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, chia sẻ: Chương trình không chỉ hỗ trợ về trang thiết bị mà còn góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp, tinh thần phục vụ và chất lượng dịch vụ y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tuyến cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Hệ thống Y tế Hợp Lực với ngành y tế địa phương, vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết: Nhằm chia sẻ khó khăn với đội ngũ y, bác sĩ và người bệnh tại các cơ sở y tế vùng cao, Sở Y tế đã huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Vì cộng đồng - Điều hòa bệnh viện vùng cao”.

Lãnh đạo Sở Y tế trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực trong việc tài trợ máy điều hòa không khí cho Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội, tiếp thêm động lực cho những “chiến sĩ áo trắng” nơi vùng cao.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Mường Lát có kế hoạch quản lý, bảo dưỡng và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được trao tặng; tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ theo hướng “Tận tâm - Thân thiện - Chuyên nghiệp”, xây dựng môi trường bệnh viện lấy người bệnh làm trung tâm; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới hình ảnh người thầy thuốc “Sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật”.

Thay mặt đơn vị thụ hưởng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát Hồ Văn Trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Y tế và Hệ thống Y tế Hợp Lực; đồng thời khẳng định, Bệnh viện sẽ sử dụng hiệu quả các thiết bị được trao tặng và triển khai nghiêm túc gói tập huấn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Tô Hà