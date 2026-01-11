Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.

Giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh đại học 2026 là thí sinh sẽ bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, thay vì đăng ký không giới hạn như trước. Nguyện vọng 1 tiếp tục là nguyện vọng ưu tiên cao nhất.

Thí sinh cần theo dõi thông tin từ các đơn vị tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu... để đăng ký dự thi kịp thời. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi riêng, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn.

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo ba nhóm: Nhóm 1: Ngành, trường có điểm chuẩn cao hơn mức điểm dự kiến của mình một chút. Nhóm 2: Ngành, trường có điểm chuẩn tương đương mức điểm dự kiến. Nhóm 3: Ngành, trường có điểm chuẩn thấp hơn để đảm bảo khả năng trúng tuyển.

Giảm điểm cộng ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng – đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), quy chế tuyển sinh đại học 2026 hiện vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và đánh giá tổng thể, nên chưa công bố dự thảo chính thức.

Tuy nhiên, dự kiến điểm cộng ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ giảm từ 3 điểm xuống còn 1–2 điểm. Điểm ưu tiên khu vực vẫn được giữ ổn định như năm trước.

Mỗi trường chỉ sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển

Về phương thức tuyển sinh, các trường đại học vẫn được quyền tự chủ xây dựng đề án. Tuy nhiên, theo định hướng mới, mỗi trường dự kiến chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, không tính phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thí sinh sẽ không được đăng ký tràn lan nhiều nguyện vọng, mà chỉ được đăng ký trong một số nguyện vọng nhất định. Mục tiêu nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, tập trung trong xét tuyển và góp phần nâng cao chất lượng đầu vào ngành sư phạm.

Năm 2026, nhiều trường đại học sẽ tăng cường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ... Mỗi trường có thể quy định tỉ trọng khác nhau giữa các thành phần điểm. Dù xét tuyển theo phương thức riêng hay tổng hợp, thí sinh có năng lực học tập tốt vẫn có nhiều cơ hội trúng tuyển.

Tiếp tục xét tuyển thẳng, học bạ chưa có quyết định

Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026. Tuy nhiên, đối với xét tuyển học bạ THPT, hiện Bộ GD&ĐT chưa có quyết định chính thức về việc tiếp tục hay dừng áp dụng.

Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý:

1/5 – 20/5/2026: Cấp bổ sung tài khoản đăng ký xét tuyển.

2/7 – 14/7: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng.

10/7: Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

15/7 – 21/7: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Trước 13/8: Thông báo trúng tuyển đợt 1.

Trước 21/8: Xác nhận nhập học.

Từ 22/8: Các trường xét tuyển bổ sung.

Thu Hằng/VOV.VN

