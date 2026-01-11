Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Thêm một thôn của xã Hoằng Hóa đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu

Đình Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/1, thôn Phú Vinh Tây (xã Hoằng Hóa) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

Thêm một thôn của xã Hoằng Hóa đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều 11/1, thôn Phú Vinh Tây (xã Hoằng Hóa) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

Thêm một thôn của xã Hoằng Hóa đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Thôn Phú Vinh Tây hiện có 223 hộ với 759 nhân khẩu, diện tích tự nhiên hơn 34ha. Những năm qua, thôn đã phát huy lợi thế của một khu vực ven đô, tập trung phát triển kinh tế đa ngành nghề, trong đó thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp giữ vai trò chủ lực. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 74,5 triệu đồng; không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thôn triển khai quyết liệt, bài bản. Chi bộ thôn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; Ban phát triển thôn xây dựng phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, các tiêu chí được triển khai theo đúng lộ trình, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Thêm một thôn của xã Hoằng Hóa đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu

Đông đảo người dân thôn Phú Vinh Tây dự buổi lễ.

Tổng huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 của thôn là 12,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 8,5 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 2,3 tỷ đồng; xã hội hóa từ con em xa quê 1,7 tỷ đồng. Người dân đã tự nguyện hiến 500m2 đất ở, 1.750m2 tường rào, công trình phụ và 500 ngày công để xây dựng các công trình, mở rộng đường giao thông.

Nhờ đó, đến nay 100% đường giao thông trong thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống điện sinh hoạt bảo đảm an toàn, ổn định; nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Đời sống của người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gắn kết cộng đồng.

Thêm một thôn của xã Hoằng Hóa đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa trao Quyết định công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho đại diện thôn Phú Vinh Tây.

Danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của thôn Phú Vinh Tây, đồng thời là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Đình Giang

Từ khóa:

#Nông thôn mới kiểu mẫu #Xây dựng nông thôn mới #đón nhận danh hiệu #Phát triển bền vững #Thu nhập bình quân đầu người #Nhân dân #Vệ sinh môi trường #Chính quyền #Phát triển kinh tế #Ngân sách nhà nước

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã Quan Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Quan Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức triển khai nghị quyết đại hội nhằm khơi dậy tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đưa nghị quyết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh