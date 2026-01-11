Thêm một thôn của xã Hoằng Hóa đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều 11/1, thôn Phú Vinh Tây (xã Hoằng Hóa) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Thôn Phú Vinh Tây hiện có 223 hộ với 759 nhân khẩu, diện tích tự nhiên hơn 34ha. Những năm qua, thôn đã phát huy lợi thế của một khu vực ven đô, tập trung phát triển kinh tế đa ngành nghề, trong đó thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp giữ vai trò chủ lực. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 74,5 triệu đồng; không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thôn triển khai quyết liệt, bài bản. Chi bộ thôn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; Ban phát triển thôn xây dựng phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, các tiêu chí được triển khai theo đúng lộ trình, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đông đảo người dân thôn Phú Vinh Tây dự buổi lễ.

Tổng huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 của thôn là 12,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 8,5 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 2,3 tỷ đồng; xã hội hóa từ con em xa quê 1,7 tỷ đồng. Người dân đã tự nguyện hiến 500m2 đất ở, 1.750m2 tường rào, công trình phụ và 500 ngày công để xây dựng các công trình, mở rộng đường giao thông.

Nhờ đó, đến nay 100% đường giao thông trong thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống điện sinh hoạt bảo đảm an toàn, ổn định; nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Đời sống của người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã Hoằng Hóa trao Quyết định công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho đại diện thôn Phú Vinh Tây.

Danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của thôn Phú Vinh Tây, đồng thời là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Đình Giang