Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức bữa cơm tất niên cho người lao động

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/1, tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức bữa cơm tất niên cho người lao động.

Ngày 11/1, tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức bữa cơm tất niên cho người lao động.

Bữa tiệc được tổ chức với sự tham gia của 1.400 công nhân lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Chi nhánh Hoằng Hoá.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam cho biết: Ban Giám đốc phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức bữa cơm tất niên cho 13.000 người lao động tại doanh nghiệp. Hoạt động được tổ chức nhân dịp Tết đến, xuân về nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tạo khí thế mới để cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, chung sức xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển trong năm 2026.

Do số lượng công nhân tham gia đông, các bữa tiệc được tổ chức vào các ngày Chủ nhật và chia thành hai khung giờ mỗi ngày.

Thời gian tổ chức kéo dài từ ngày 4/1/2026 đến ngày 7/2/2026 tại Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace và Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Palace. Mỗi suất ăn trị giá 400.000 đồng, tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

Anh Lê Văn Tuấn, công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam bày tỏ: “Được tham dự bữa tiệc tất niên hôm nay, tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng. Không chỉ là những món ăn ngon, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc từ công ty và công đoàn. Tôi cảm nhận mình thực sự là một phần trong đại gia đình Sakurai, điều đó tiếp thêm động lực để chúng tôi hăng say lao động, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.”

Nhiều năm qua, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo sự yên tâm, gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp.

Thanh Huê

