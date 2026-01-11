Xã Hậu Lộc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Sáng 11/1, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Hậu Lộc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên và Nhân dân xã Hậu Lộc tham gia ngày hội hiến máu.

Ngày hội thu hút sự tham gia của 507 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đến từ các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

Thông qua ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hậu Lộc đối với cộng đồng xã hội.

Đức Thuận (CTV)