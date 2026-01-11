Xã Quan Sơn đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức triển khai nghị quyết đại hội nhằm khơi dậy tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cán bộ bản Ngàm, xã Quan Sơn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây luồng.

Nghị quyết xác định 2 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 25 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã phát triển của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, phấn đấu xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết. Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, dịch vụ thương mại theo chuỗi giá trị; phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách dân tộc ...

Bí thư Đảng ủy xã Lê Hồng Quang cho biết: "Xã Quan Sơn thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Sơn Lư và xã Trung Thượng. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã có 43 tổ chức cơ sở đảng với hơn 970 đảng viên. Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm và quy chế hoạt động. Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc Đảng ủy xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Hiện Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá mà đại hội đã đề ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện".

Căn cứ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành nghị quyết “về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật giai đoạn 2025-2030” và nghị quyết về “tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan môi trường, tạo động lực XDNTM”. Phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 22% trong cơ cấu kinh tế của xã; tích tụ, tập trung đất nông nghiệp đạt 330ha để sản xuất quy mô lớn; mỗi bản, khu phố có ít nhất 1 mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp; 70% diện tích gieo trồng sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; tỷ lệ che phủ rừng đạt 89% trở lên; 100% đường xã được cứng hóa; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thủy lợi, chủ động tưới, tiêu cho 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; 80% bản, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; 100% khu dân cư tập trung tại các bản, khu phố có điện chiếu sáng công cộng; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; mỗi bản, khu phố xây dựng ít nhất 1 tuyến đường, đường cây xanh; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới chấp hành đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường...

Để cụ thể hóa nghị quyết đại hội, Chi bộ bản Bách đã tập trung quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung chăm sóc tốt diện tích rừng luồng, rừng vầu...

"Thời gian tới, chi bộ bản sẽ lãnh đạo Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, trong đó đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Phối hợp với các doanh nghiệp có uy tín để tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn và tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững", bí thư chi bộ, trưởng bản Bách Hà Nhật Luyến nói.

Về định hướng sắp tới, Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn Lê Hồng Quang, cho biết: “Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quan Sơn sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền. Tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn xã, nỗ lực xây dựng xã Quan Sơn về đích NTM vào năm 2030”.

Bài và ảnh: Xuân Cường