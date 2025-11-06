Khai mạc phiên chợ thực phẩm an toàn tại xã Trường Văn

Sáng 6/11, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Trường Văn tổ chức khai mạc Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự lễ khai mạc phiên chợ.

Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2025 được tổ chức tại sân vận động xã Trường Văn trong 2 ngày mùng 6 và 7/11. Phiên chợ bày bán, giới thiệu hàng trăm mặt hàng như lương thực, nông sản, thuỷ hải sản, đồ uống, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP... của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung ứng thực phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, có sự tham gia giám sát an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Tiến Dũng phát biểu khai mạc phiên chợ.

Phát biểu khai mạc phiên chợ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Tiến Dũng nhấn mạnh: Phiên chợ được tổ chức không chỉ là nơi kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, mà còn là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản - thực phẩm an toàn, đặc sản địa phương, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững và thúc đẩy phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Người dân tham quan, mua sản phẩm tại Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2025.

Triển khai Kế hoạch số 237/KH-UBND của UBND về tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, năm 2024 Sở Công Thương đã tổ chức thành công 4 phiên chợ thực phẩm an toàn với quy mô 30 gian hàng mỗi phiên, thu hút đông đảo Nhân dân tham quan, mua sắm.

Phiên chợ bày bán, giới thiệu hàng trăm mặt hàng như lương thực, nông sản, thuỷ hải sản, đồ uống, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP... của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung ứng thực phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh.

Trong năm 2025, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức 4 phiên chợ thực phẩm an toàn. Các phiên chợ giúp người dân địa phương tiếp cận với sản phẩm thực phẩm an toàn, uy tín, chất lượng; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trưng bày, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thanh Thảo