Hàng trăm sản phẩm được bày bán tại phiên chợ thực phẩm an toàn

Sáng 15/11, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Quảng Ninh tổ chức khai mạc Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phiên chợ thực phẩm an toàn tại xã Quảng Ninh thu hút khoảng 30 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung ứng thực phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh.

Phiên chợ bày bán, giới thiệu hàng trăm mặt hàng như lương thực, nông sản, thuỷ hải sản, đồ uống, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP... Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ và có sự tham gia giám sát an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý nhà nước.

Người tiêu dùng tìm hiểu về sản phẩm bày bán tại phiên chợ.

Các phiên chợ thực phẩm an toàn được tổ chức định kỳ hàng năm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các phiên chợ được tổ chức nhằm giúp người dân được tiếp cận với sản phẩm thực phẩm an toàn, uy tín, chất lượng. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Phiên chợ tại xã Quảng Ninh diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/11, là phiên chợ thứ ba do Sở Công Thương tổ chức trong năm 2025.

Khánh Phương