Tân Ninh - điểm sáng vận động Nhân dân hiến đất làm đường

Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Ninh đang lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo người dân trong xã đồng tình, ủng hộ. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình của Nhân dân đã tạo nên những tuyến đường khang trang, sạch đẹp, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Từ sự tích cực của người dân, nhiều tuyến đường giao thông thôn 3, xã Tân Ninh đã được mở rộng lên 7 - 8m.

Dẫn chúng tôi dạo quanh những con đường bê tông sạch sẽ, dọc hai bên đường là màu xanh mướt của cây mắt ngọc, hàng rào xanh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Lê Xuân Hùng phấn khởi nói: "Chúng tôi đặt tên đây là những con đường của “ý Đảng, lòng dân”, vì từ chủ trương địa phương, diện tích để mở rộng đường đều do các hộ dân hai bên đường hiến và đóng góp. Để có được những con đường rộng, đẹp như vậy, chi ủy đã tích cực vận động người dân hiến đất, góp công sức, tiền của; đồng thời, huy động các nguồn lực, tạo ra những con đường rộng đẹp, thuận lợi cho đi lại và phát triển kinh tế của bà con".

Theo kinh nghiệm của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Lê Xuân Hùng, muốn dân tin, dân hiểu, dân làm theo thì trước hết chủ trương phải thấm vào dân. Với tinh thần đó, chi ủy đã phân công nhiệm vụ tới từng thành viên thực hiện tốt công tác dân vận khéo, vận động các hộ dân hiến đất làm đường với tiêu chuẩn nền đường từ 7m trở lên. Chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân nên được đông đảo Nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong 2 năm (2022-2023), 58 hộ dân trong thôn tham gia hiến hơn 2.000m2 đất, vật kiến trúc trên đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để mở rộng, bê tông hóa hơn 3km đường thôn từ 5m lên 8m, có nơi rộng đến 12m.

Bác Nguyễn Văn Sơn - một trong những đảng viên gương mẫu đi đầu hiến hơn 300m2 đất, chia sẻ: “Vẫn biết đất đai là tài sản quý giá, tuy nhiên, khi xã có chủ trương mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn, gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ 200m tường rào, đầu tư hơn 60 triệu đồng xây lùi vào hơn 1,5m để mở rộng tuyến đường từ 5m lên 8m”.

Thực tế, trong xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Ninh những năm qua cho thấy, khi chính quyền có chủ trương, người dân đều hăng hái tham gia hiến đất mà không cần phải thực hiện đền bù, giải tỏa. Bên cạnh đó, hiệu quả thiết thực mà các công trình giao thông đem lại rất rõ nét, đường sá khang trang, việc đi lại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn (cũ) về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 và Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, việc triển khai được thực hiện một cách bài bản, với sự tham gia tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cộng đồng trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo, ban vận động. Trong tất cả các cuộc họp, sinh hoạt, chi bộ cơ sở đều đưa việc hiến đất vào nội dung thảo luận, bàn bạc và định hướng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chủ trương đúng, mục tiêu rõ ràng, cách làm hay, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu đã góp phần làm cho phong trào hiến đất mở đường giao thông diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa khắp các khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh Nguyễn Thành Luân cho biết: “Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, dễ làm trước, khó làm sau, đồng thuận làm trước, chưa đồng thuận làm sau, đối tượng nào, phương pháp ấy. Lấy chính những tấm gương các gia đình làm trước, làm tốt để động viên những hộ làm sau; lấy thôn làm trước, làm điểm, làm tốt để rút kinh nghiệm nhằm lan tỏa và nhân ra diện rộng để rút kinh nghiệm, học tập, tạo khí thế, phong trào vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn đã phát triển rộng khắp trong toàn xã, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo người dân. Quá trình triển khai cho thấy, trong cùng một địa phương nhưng mỗi thôn có thể có cách làm khác nhau; trong cùng một thôn thì từng ngõ xóm lại có những cách làm khác nhau để phù hợp với tình hình thực tế từng thôn”.

Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện, đến tháng 10/2025, xã Tân Ninh đã vận động được 2.893 hộ dân hiến hơn 74.326m2 đất, phá dỡ tường rào, quán, cổng kiên cố, công trình phụ, mở rộng trên 32km đường giao thông với bề rộng từ 6 - 8m... với trị giá đất, công trình trên đất và đầu tư xây dựng các công trình trị giá gần 380 tỷ đồng. Xây dựng 12km tuyến đường mẫu kết nối các thôn, xây dựng 15km đường điện chiếu sáng, bê tông hóa 67.195m đường, di dời 679 cột điện, xây mới hơn 63.200m tường rào, trên 37km mương thoát nước.

Đặc biệt, khi làm mới những con đường, người dân các thôn cũng nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng bà con thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; chăm sóc, cắt tỉa cây cối; khơi thông kênh, mương, thu gom rác thải đưa về bãi tập kết rác của xã theo quy định. Đồng thời, tiến hành trồng hoa, cây bóng mát, làm đường điện chiếu sáng; chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, tường rào góp phần xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Hiệu quả của phong trào hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn xã Tân Ninh là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân địa phương. Những con đường rộng rãi, phong quang không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Bài và ảnh: Phan Nga