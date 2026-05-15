Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng trên diện rộng từ chiều tối mai

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, thời tiết trên cả nước sắp bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ rệt khi nhiều khu vực xuất hiện mưa giông diện rộng, nền nhiệt giảm dần từ chiều tối mai.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35–37 độ C, nhiều nơi trên 37 độ C. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi – Đắk Lắk, nắng nóng tiếp tục gay gắt hơn với nhiệt độ dao động 36–38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C.

Nam Bộ cũng ghi nhận tình trạng nắng nóng kéo dài với mức nhiệt phổ biến 35–36 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, sau những giờ nắng gắt, nhiều địa phương được cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa giông nhiệt vào chiều tối và đêm nay. Khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông.

Đáng chú ý, từ đêm mai đến ngày 22/5, miền Bắc sẽ chính thức chấm dứt đợt nắng nóng khi không khí ẩm gia tăng, gây mưa giông rải rác trên diện rộng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi.

Tại miền Trung, từ chiều tối Chủ Nhật đến khoảng ngày 20/5, nhiều địa phương sẽ xuất hiện mưa giông mạnh vào chiều tối, góp phần làm giảm nền nhiệt sau chuỗi ngày oi bức kéo dài.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên được dự báo gia tăng mưa từ ngày mai. Nam Bộ cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mưa tăng từ Chủ Nhật (17/5), cho thấy tín hiệu mùa mưa đang dần hình thành rõ nét tại khu vực phía Nam.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết, đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong giai đoạn giao mùa.

