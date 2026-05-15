Thanh Hoá sẽ kết thúc đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 18/5

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trưa nay (15/5), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37 độ C, cao nhất tại trạm khí tượng Nga Sơn đạt 37,4 độ C; độ ẩm tương đối thấp, chỉ từ 45-50%.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày 16/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Thanh Hóa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 40-50%.

Các khu vực đồng bằng ven biển như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành và Sầm Sơn đều có nền nhiệt cao từ 36-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C. Khu vực trung du, miền núi như Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh và Triệu Sơn cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự.

Sang ngày 17/5, nắng nóng gay gắt có xu hướng suy giảm. Toàn tỉnh vẫn còn nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-60%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa nhận định, từ ngày 18/5, đợt nắng nóng diện rộng trên địa bàn tỉnh sẽ kết thúc.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, mất nước và các bệnh về tim mạch, hô hấp, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện, cháy rừng và hỏa hoạn tại khu dân cư.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung điện giải, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

