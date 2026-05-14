Hội viên phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Là một trong những lực lượng nòng cốt trên nhiều lĩnh vực đời sống, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào, đảm nhận nhiều công trình, phần việc, chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Hội viên, phụ nữ phố Hiệp Khởi, phường Đông Tiến thu gom phế liệu đến nơi tập kết.

Nhận thấy nguồn phế phẩm nông nghiệp dư thừa, trong khi phần lớn đời sống của hội viên, phụ nữ xã Như Xuân dựa vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt, rất cần tái chế nguồn phế phẩm này để tái phục vụ sản xuất nhưng lại chưa biết cách làm, Hội LHPN xã Như Xuân đã phối hợp tổ chức tập huấn huấn cho hội viên, phụ nữ kỹ thuật ủ men vi sinh EMIC. Theo đó, hội viên các chi hội được hướng dẫn cách làm như vỏ hoa quả, thân cây chuối... băm nhỏ, trộn với men vi sinh, ủ trong thời gian ngắn cho ra nước men vi sinh EMIC tưới cho cây, chống sâu bệnh, tăng sức đề kháng cho cây trồng; phần bã dùng làm phân bón giúp tơi đất, cây phát triển tốt.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã, chia sẻ: “Việc tái chế phế phẩm nông nghiệp làm phân bón vi sinh EMIC sẽ hạn chế gây ô nhiễm môi trường, vừa tiết kiệm chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất. Mô hình đang được cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã thực hiện rất hiệu quả. Tuy mới triển khai khoảng hơn 1 tháng, nhưng nhiều hội viên đã nhận thấy cách làm men vi sinh EMIC phù hợp và hiệu quả kinh tế. Nhiều hộ tận dụng nước men vi sinh chăm sóc hoa, rau màu, bảo đảm nguồn thực phẩm rau xanh, sạch, an toàn cho sức khỏe; tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho hội viên”.

Tại phố Hiệp Khởi, phường Đông Tiến, mô hình “Ngôi nhà xanh” do chi hội phụ nữ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Rác thải sau khi được phân loại tại hộ gia đình sẽ được hội viên thu gom, tập kết về “Ngôi nhà xanh” để bán cho cơ sở thu mua phế liệu. Trung bình mỗi tháng, chi hội thu được hơn 1 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được dùng để hỗ trợ nhiều hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 58 chi hội phụ nữ của phường Đông Tiến đã xây dựng được “Ngôi nhà xanh”.

Phụ nữ xã Tiên Trang lan tỏa hành động dùng làn nhựa đi chợ để giảm sử dụng túi nilon góp phần bảo vệ môi trường.

Chị Trần Thị Hằng, chi hội trưởng phụ nữ phố Hiệp Khởi, chia sẻ: “Chị em hội viên rất có ý thức phân loại rác, khi chi hội nhắn trên nhóm là hội viên tự giác mang đến “Ngôi nhà xanh” đặt tại nhà văn hóa thôn. Chi hội sẽ bán, ghi chép đầy đủ, công khai trên nhóm zalo và dự kiến dùng số tiền này để thăm hỏi gia đình hội viên khó khăn, hoặc trẻ mồ côi. Sau mỗi lần thăm hỏi tặng quà từ nguồn kinh phí gom phế liệu, chi hội đều đăng ảnh, thông tin lên nhóm để hội viên biết, chia sẻ và tiếp tục thu gom phế liệu để gây quỹ làm việc thiện”.

Muốn có hành vi tốt, trước hết phải có nhận thức tốt, đồng thời nói phải đi đôi với làm. Mỗi cơ sở, mỗi cách làm riêng, nhưng đều chung mục đích bảo vệ môi trường. Những hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức tham gia XDNTM, đô thị văn minh”.

Đối với cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc truyền thông, mít tinh hưởng ứng các sự kiện “Ngày môi trường thế giới”; xây dựng điểm các mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, “Hàng rào xanh”, “Chi hội phụ nữ tự quản”, “Nói không với rác thải nhựa”; trao tặng nhiều thùng đựng rác, làn nhựa cho hội viên... Qua đó, nhiều cơ sở hội tiếp tục triển khai, nhân rộng đến các chi, tổ và thực hiện hiệu quả, mang dấu ân riêng của hội như Hội LHPN xã Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thanh Xuân, Định Tân, Lưu Vệ, Kiên Thọ... trồng hàng ngàn cây mắt ngọc, chè mạn, cau lùn, tạo hàng rào xanh có chiều dài trên nhiều tuyến; Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, Tiên Trang, Biện Thượng, Quảng Ninh... phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, đổi phế liệu lấy cây xanh, trao tặng thùng đựng rác, làn nhựa, hộp nhựa cho các hộ dùng để giảm sử dụng túi nilon...; 100% xã, phường duy trì thực hiện “gom phế liệu” gây quỹ vì phụ nữ, trẻ mồ côi khó khăn. Mỗi mô hình, việc làm của phụ nữ về bảo vệ môi trường đều đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Mỗi hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường”. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, những năm gần đây các cấp hội đã huy động trồng hơn 1 triệu cây xanh, trao 27.000 làn nhựa, 30.000 thùng rác, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn hố phân loại rác và công trình vệ sinh hợp chuẩn tại hộ gia đình...

Với nhiều cách làm sáng tạo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang góp phần giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, chung sức XDNTM, đô thị văn minh.

Bài và ảnh: Lê Hà