Xử phạt một công ty vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

Ngày 14/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 hơn 1,5 tỷ đồng vì những vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 đã xả thải không qua xử lý ra môi trường.

Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 có địa chỉ trụ sở chính tại Lô C09-10, Khu Công nghiệp Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ xảy ra vi phạm tại Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng, xã Thạch Quảng.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 đã vi phạm nhiều quy định về bảo vệ môi trường, bao gồm: Không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao theo quy định; không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý phù hợp, chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi; không báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định;

Thực hiện không đúng, hoặc không đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường (lắp đặt đường xả nước thải không đúng giấy phép môi trường, không có đồng hồ đo lưu lượng xả thải); xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường xả thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; pha loãng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Nước giếng dùng để sinh hoạt của nhiều hộ dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng chuyển màu tím, bốc mùi hôi tanh do nước thải chưa qua xử lý từ Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội - Chi nhánh 1 khẩn trương khắc phục những tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường theo kết luận kiểm tra của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND xã Thạch Quảng để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước giếng khoan của các hộ dân thôn Quảng Trung.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ dân có nước giếng khoan bị ô nhiễm không sử dụng nước để sinh hoạt cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng.

Trước đó, như Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông tin, nước giếng dùng để sinh hoạt của nhiều hộ dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng chuyển màu tím, bốc mùi hôi tanh. Tiếp nhận thông tin, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa.

Lan Anh