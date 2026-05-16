24 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó thiếu nước trong mùa khô 2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công văn số 4600/BNNMT-TNN gửi UBND 24 tỉnh, thành phố, trong đó có Thanh Hóa, đề nghị chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong bối cảnh tăng cường huy động thủy điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mùa khô năm 2026.

Theo công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 24 địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó với thiếu nước gồm: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa để theo dõi sát diễn biến nguồn nước và chế độ xả nước từ thượng lưu. Trên cơ sở đó, chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế; kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.

Các địa phương cần tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa; đồng thời đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn cuối vụ Đông Xuân và chuẩn bị cho vụ Hè Thu; tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính

Các địa phương cần rà soát hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ngoài quy trình vận hành liên hồ; tăng cường phối hợp với cơ quan điều độ hệ thống điện khu vực để huy động hiệu quả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, hạn chế xả thừa, tối ưu hóa nguồn tài nguyên nước...

