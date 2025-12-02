Thanh Hóa phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu tổ chức thực hiện Đợt thi đua với tinh thần “quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tăng tốc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ban hành văn bản số 21253-UBND/THĐT ngày 01/12/2025 chỉ đạo triển khai sâu rộng phong trào thi đua trên toàn tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, quyết liệt hành động

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các xã, phường; các trường đại học, cao đẳng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện Đợt thi đua với tinh thần “quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các đơn vị cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường quản lý nhà nước trong môi trường số, kết nối thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị và hiệu lực điều hành.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, tổ chức thực hiện, làm tốt công tác dân vận, đối thoại với nhân dân, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Doanh nghiệp thi đua sản xuất xanh - sạch - bền vững

Các doanh nghiệp: Sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, hợp pháp; có nhiều sáng chế, phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, sử dụng năng 2 lượng hiệu quả, sản xuất xanh - sạch - tiết kiệm; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động; giải quyết nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng hành cùng tỉnh, đất nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, sáng kiến mới; tăng cường quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng; tham mưu khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, vận động mọi nguồn lực xã hội tạo nên sức mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)