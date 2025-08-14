Thanh Hoá giành 13 huy chương tại giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2025

Sau gần 1 tuần tranh tài tại Nhà thi đấu xã Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, các đô vật xứ Thanh đã mang về 2 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ ở giải đấu cấp quốc gia dành cho lứa tuổi trẻ.

Giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2025 khép lại sau gần 1 tuần tranh tài.

Khởi tranh từ ngày 8/8, giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm nay thu hút sự tham gia của 16 đơn vị với gần 400 vận động viên tham gia tranh tài. Đây là lần thứ hai một giải đấu cấp quốc gia của bộ môn vật được tổ chức tại vùng đất Hoằng Hóa.

Trên sân nhà, các đô vật trẻ xứ Thanh đã lần lượt tranh tài ở các nội dung vật tự do nữ, vật tự do nam và vật cổ điển thuộc hai lứa tuổi 16-17 và 18-20. Sau gần 1 tuần thi đấu, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Minh Dương mang về 13 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

VĐV Lê Ngọc Vinh giành HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 125 kg.

VĐV Lê Mỹ Dung giành HCV ở nội dung vật tự do nữ hạng 50 kg. (Ảnh: Thể thao giải trí)

Hai tấm HCV thuộc về Lê Ngọc Vinh (hạng 125 kg vật tự do, lứa tuổi 18-20) và Lê Mỹ Dung (hạng 50 kg vật tự do, lứa tuổi 18-20). Đây là hai đô vật đã có nhiều năm “chinh chiến” ở các giải vô địch quốc gia và mang về nhiều thành tích nổi bật cho Thanh Hoá.

Bảy tấm HCB được mang về bởi Trịnh Chí Hào (hạng 65 kg vật tự do), Phạm Hữu Đạt (hạng 110 kg vật tự do), Lò Thị Hồng (hạng 46 kg vật tự do), Nguyễn Đình Bảo Minh (hạng 71 kg vật cổ điển) thuộc lứa tuổi 16-17 và Trương Thị Loan (hạng 50 kg vật tự do, Lê Thị Hồng (hạng 53 kg vật tự do), Hà Anh Thư (hạng 55 kg vật tự do) thuộc lứa tuổi 18-20.

Bốn HCĐ thuộc về: Hoàng Anh Phong (92 kg vật tự do, lứa tuổi 16-17), Lương Xuân Huy (57 kg vật tự do, lứa tuổi 18-20), Lê Thị Phượng (46 kg vật tự do, lứa tuổi 16-17) và Nguyễn Minh Lâm (65 kg vật cổ điển, lứa tuổi 16-17).

Đoàn Thanh Hoá giành 13 huy chương tại giải đấu năm nay. (Ảnh: Thể thao giải trí)

Giải năm nay ghi nhận thành tích áp đảo của đoàn Hà Nội khi giành ngôi Nhất toàn đoàn ở cả ba nội dung: vật tự do nam (7 HCV), vật tự do nữ (5 HCV) và vật cổ điển (9 HCV).

Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia là hoạt động thường niên do Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV trẻ ở các địa phương, đồng thời tạo cơ hội để VĐV cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế.

Việc đăng cai tổ chức giải đã để lại dấu ấn tốt đẹp về công tác tổ chức, tinh thần mến khách của người dân xứ Thanh và niềm đam mê thể thao, thể hiện qua sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại Nhà thi đấu xã Hoằng Hoá.

Hoàng Sơn