Thanh Hóa còn khoảng 50 nghìn khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Thanh Hóa, đến 6h ngày 2/10, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 730 nghìn khách hàng được cấp điện trở lại; còn khoảng 50 nghìn khách hàng đang bị gián đoạn cung cấp điện. Các sự cố sẽ được gấp rút xử lý khi thời tiết và giao thông thuận lợi.

Chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa khắc phục sự cố ngay trong đêm.

Trong những ngày qua, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa đang dồn lực huy động lực lượng, trang thiết bị để xử lý, khắc phục nhanh nhất sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 10, cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân trên địa bàn.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa không quản ngày đêm khắc phục sự cố do bão số 10 gây ra.

Phương châm của Công ty Điện lực Thanh Hóa “nước rút đến đâu, điện khắc phục đến đó”.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa nỗ lực cấp điện trở lại sớm nhất cho Nhân dân.

Trong suốt 3 ngày qua, cán bộ, công nhân viên ngành điện đã làm việc 24/24 giờ, bất chấp mưa gió, xuyên đêm khắc phục sự cố. Đến 6h, ngày 2/10, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khôi phục được 7 trạm biến áp 110kV, 11 đường dây 110kV, cấp điện trở lại cho 6.055 trạm biến áp phân phối và 145 lộ trung thế, đưa dòng điện về cho hơn 730 nghìn khách hàng; còn khoảng 50 nghìn khách hàng đang bị gián đoạn cung cấp điện.

Hiện tại nhiều nơi đang bị ngập sâu trong nước lũ và sạt lở đất, đặt an toàn của người dân và người lao động lên trên hết, với phương châm “nước rút đến đâu, điện khắc phục đến đó” ngành điện Thanh Hóa quyết tâm khắc phục sự cố nhanh nhất, hoàn thành khôi phục cấp điện trên địa bàn tỉnh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng của bão số 10.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương