Thanh Hóa nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, nhiệt độ trên 37 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong những ngày đầu tháng 6. Đợt nắng nóng này được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sản xuất và sinh hoạt.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 1/6, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát tin dự báo nắng nóng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 31/5, khu vực Thanh Hóa đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 34 - 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 - 55%.

Dự báo trong các ngày 1 và 2/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 - 50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11 giờ đến 16 - 17 giờ hằng ngày.

Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở cả khu vực đồng bằng ven biển và trung du, miền núi của tỉnh, bao gồm các địa phương như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Sầm Sơn, Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn và nhiều địa phương khác.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, mất nước và các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, hô hấp, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong thời tiết nắng nóng cũng tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống điện, cháy nổ thiết bị điện, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ nếu không thực sự cần thiết; uống đủ nước, bổ sung điện giải, sử dụng trang phục chống nắng khi ra ngoài và bố trí thời gian lao động hợp lý để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và khu vực rừng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như đường nhựa, bê tông.

LP