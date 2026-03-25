Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Thanh Hóa ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC Thanh Hóa).

Đại diện Sở KH&CN báo báo quá trình vận hành IOC Thanh Hóa. Ảnh: Phong Sắc.

Theo quyết định, các đối tượng áp dụng gồm: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XI, Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7, Chi cục Hải quan Khu vực X); UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, kết nối, vận hành, khai thác sử dụng IOC Thanh Hóa. Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp công nghệ, phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ phục vụ hoặc được ủy quyền kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu cho IOC Thanh Hóa.

Quyết định quy định rõ các nguyên tắc cung cấp thông tin, dữ liệu và quản lý, kết nối, khai thác, vận hành IOC Thanh Hóa như: Chủ sở hữu dữ liệu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và chính xác của thông tin, dữ liệu được cung cấp, cập nhật và xử lý tại IOC Thanh Hóa. Dữ liệu trên IOC Thanh Hóa là dữ liệu dùng chung, có giá trị pháp lý trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. IOC Thanh Hóa phải có đầy đủ các dữ liệu cần thiết theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” để phục vụ hiệu quả hoạt động giám sát, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa...

Về tổ chức quản lý, vận hành, UBND tỉnh là cơ quan chủ quản; Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị tổng hợp và điều phối chung; Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý, vận hành hệ thống, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên của IOC Thanh Hóa. Đơn vị vận hành, quản trị IOC Thanh Hóa là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. IOC Thanh Hóa hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành.

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ IOC Thanh Hóa nhằm phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành; cung cấp, chia sẻ thông tin cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Về đối tượng được khai thác sử dụng, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh: Khai thác toàn bộ dữ liệu IOC Thanh Hóa để phục vụ chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên toàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan được khai thác theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ trong thẩm quyền được giao quản lý.

Người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, khai thác các nhóm dữ liệu công khai trên IOC Thanh Hóa (Quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát môi trường sống, vi phạm giao thông, giáo dục, y tế, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm) và tương tác, phản hồi phản ánh kiến nghị đến các cơ quan chính quyền.

Tổ chức cá nhân, sử dụng qua kênh tương tác và có trách nhiệm sử dụng tài khoản được cấp đảm bảo đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin.

Xem toàn văn quyết định tại đây.

Tin liên quan:
    Dữ liệu số - hạ tầng mềm của quản trị thông minh

    Không còn là xu hướng, chuyển đổi số (CĐS) giờ đây đã trở thành nền tảng hạ tầng mềm trong điều hành, phục vụ và phát triển ở Thanh Hóa. Từ cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, đến cung cấp dịch vụ công toàn trình, ứng dụng dữ liệu số đã giúp bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả, minh bạch hơn, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho người dân và doanh nghiệp.

  • Thanh Hóa ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh
    Chính thức vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa

    "Trung tâm IOC Thanh Hóa được ví như “bộ não số” của tỉnh, có chức năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin hiện có. Trung tâm được vận hành dựa trên nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” theo thời gian thực; phản ánh trực quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và từng ngành, từng địa phương, là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời". Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Lễ vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa, do UBND tỉnh tổ chức sáng nay 20/3.

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Khai thác #Văn phòng UBND tỉnh #Cung cấp thông tin #vận hành #Trung tâm giám sát #HĐND tỉnh #điều hành thông minh #kết nối #Quyết định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh