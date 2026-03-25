Thanh Hóa ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC Thanh Hóa).

Đại diện Sở KH&CN báo báo quá trình vận hành IOC Thanh Hóa. Ảnh: Phong Sắc.

Theo quyết định, các đối tượng áp dụng gồm: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XI, Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7, Chi cục Hải quan Khu vực X); UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, kết nối, vận hành, khai thác sử dụng IOC Thanh Hóa. Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp công nghệ, phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ phục vụ hoặc được ủy quyền kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu cho IOC Thanh Hóa.

Quyết định quy định rõ các nguyên tắc cung cấp thông tin, dữ liệu và quản lý, kết nối, khai thác, vận hành IOC Thanh Hóa như: Chủ sở hữu dữ liệu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và chính xác của thông tin, dữ liệu được cung cấp, cập nhật và xử lý tại IOC Thanh Hóa. Dữ liệu trên IOC Thanh Hóa là dữ liệu dùng chung, có giá trị pháp lý trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. IOC Thanh Hóa phải có đầy đủ các dữ liệu cần thiết theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung” để phục vụ hiệu quả hoạt động giám sát, điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa...

Về tổ chức quản lý, vận hành, UBND tỉnh là cơ quan chủ quản; Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị tổng hợp và điều phối chung; Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý, vận hành hệ thống, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên của IOC Thanh Hóa. Đơn vị vận hành, quản trị IOC Thanh Hóa là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. IOC Thanh Hóa hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành.

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ IOC Thanh Hóa nhằm phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành; cung cấp, chia sẻ thông tin cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Về đối tượng được khai thác sử dụng, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh: Khai thác toàn bộ dữ liệu IOC Thanh Hóa để phục vụ chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên toàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan được khai thác theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ trong thẩm quyền được giao quản lý.

Người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, khai thác các nhóm dữ liệu công khai trên IOC Thanh Hóa (Quy hoạch, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát môi trường sống, vi phạm giao thông, giáo dục, y tế, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm) và tương tác, phản hồi phản ánh kiến nghị đến các cơ quan chính quyền.

Tổ chức cá nhân, sử dụng qua kênh tương tác và có trách nhiệm sử dụng tài khoản được cấp đảm bảo đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin.

Xem toàn văn quyết định tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)