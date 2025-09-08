Thanh Hóa: 5 năm một hành trình khát vọng (Bài 4): Gỡ “nút thắt” mở đường phát triển

Nhận diện những tồn tại, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Thanh Hóa đã có những đột phá trong tháo gỡ. Nhiệm kỳ qua ghi nhận sự thẳng thắn trong triển khai phá bỏ những “nút thắt”, mở đường cho thu hút đầu tư và sự phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú giải quyết thủ tục đầu tư cho đại diện doanh nghiệp.

Ngược thời gian gần chục năm trước, các khâu TTHC ở nhiều đơn vị vẫn còn rườm rà, quá nhiều thủ tục, thậm chí chồng chéo nhiệm vụ giữa các sở, ngành, chính là “rào cản” cho phát triển. Doanh nghiệp, người dân thậm chí còn gặp khó, chờ đợi quá lâu bởi chính những cơ chế, quy định có phần lạc hậu so với thực tiễn. Đó chính là thực trạng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, trì trệ trong mọi khâu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Còn nhớ lần lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xúc doanh nghiệp tại Trung tâm hội nghị 25B vào cuối nhiệm kỳ trước, đại diện một số doanh nghiệp phản ánh phải liên tục tiếp các đoàn kiểm tra của nhiều sở, ngành một cách chồng chéo, mất quá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Đại diện Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa còn phản ánh có người của Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) nhắn tin “vòi” tiền một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nga Sơn (cũ) để bỏ qua việc thực hiện thủ tục môi trường chưa bảo đảm. Đồng chí lãnh đạo tỉnh khi ấy yêu cầu các đơn vị cấp tỉnh hết sức hạn chế việc kiểm tra khi không có dấu hiệu sai phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Với phản ánh bị “vòi” tiền, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, yêu cầu xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm. Kết quả là có tin nhắn của một thành viên trong đoàn công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường yêu cầu doanh nghiệp chi “quà” 6 triệu đồng, sau đó một chi cục phó làm trưởng đoàn kiểm tra và lái xe bị xử lý theo quy định.

Có thể đây chỉ là một vụ việc “bị lộ” trong nhiều vụ việc doanh nghiệp, người dân bị gây khó dễ trong quá trình triển khai các TTHC. Các lãnh đạo tỉnh đã nhìn thẳng sự tồn tại, yếu kém để kiên quyết xóa bỏ “nút thắt” cho phát triển. Điều đó trở thành tiền đề thuận lợi trong quá trình đột phá cải cách của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại nhiều hội nghị tại UBND tỉnh và những buổi làm việc với doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan những năm đầu nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã gay gắt chỉ ra và phê phán những bất cập trong triển khai các thủ tục cho các dự án, cho doanh nghiệp và người dân, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi, cấm hành vi lợi dụng chức vụ để gây khó dễ, vụ lợi. Sự hoạt động hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên cơ sở tích hợp giải quyết thủ tục của nhiều sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh về một đầu mối cũng được coi là “chìa khóa” để Thanh Hóa đơn giản hóa rất nhiều thủ tục cho doanh nghiệp, người dân.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021, đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hơn 180 văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách về hỗ trợ, ưu đãi, thu hút đầu tư. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp quản lý trên các lĩnh vực; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tích cực hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số...

Gần 5 năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị rà soát, cắt giảm tối đa thời gian xử lý các TTHC và chi phí cho doanh nghiệp. Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giảm còn 26 ngày làm việc (giảm 30%); cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 3 ngày. Các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu chỉ còn 14 ngày (giảm 30%); giao đất, cho thuê đất còn 12 ngày (giảm 40%); chuyển mục đích sử dụng đất còn 12 ngày (giảm 20%); cấp giấy phép quy hoạch còn 22 ngày (giảm 51%); cấp giấy phép xây dựng còn 15 ngày (giảm 50%). Riêng thời gian kiểm tra hồ sơ hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu hiện giảm xuống chỉ còn trong 2 giờ; thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa là 8 giờ làm việc. Thời gian giải quyết các chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh giảm từ 41 thủ tục (năm 2020) nay còn 15 thủ tục; thời gian giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản...) giảm còn 6 ngày (giảm 60%); thời gian cấp giấy phép cho lao động nước ngoài giảm còn 5 ngày làm việc (giảm 28,6%). Thời gian thực hiện các thủ tục về thuế giảm 114 giờ (từ 498 giờ xuống còn 384 giờ), cấp mã số thuế còn 24 giờ (giảm 70% đối với người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế liên thông “một cửa”)...

Đơn giản hóa TTHC, tháo gỡ được những vướng mắc cố hữu đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong rất nhiều lĩnh vực. Riêng lĩnh vực thu hút đầu tư, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2025 toàn tỉnh đã thu hút được 461 dự án đầu tư trực tiếp; trong đó có 394 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký đầu tư 73.979 tỷ đồng và 67 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư đăng ký đầu tư gần 1,32 tỷ USD. Trong số đó có nhiều dự án có quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực đầu tư như công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng cấp điện, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần quan trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư. (Trong ảnh: Thi công Nhà máy sản xuất vải BILLION UNION Việt Nam tại Khu Kinh tế Nghi Sơn).

Trong nhiệm kỳ, các cơ quan liên quan đã tổ chức kiểm tra tại 226 cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tồn tại để đề ra các giải pháp CCHC triệt để. Từ đó, nhiều đơn vị, địa phương đã có các mô hình, sáng kiến, cách làm hay như: Thông báo kết quả giải quyết TTHC trên thiết bị thông minh, mạng xã hội, tin nhắn SMS; giảm 30% mức thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; mô hình “3 không trong chuyển đổi số”; áp dụng mô hình “Ngày không hẹn, ngày không viết”, “Lễ tân hành chính”, “Giờ làm việc thứ 9”... Qua đó, đã tạo sức lan tỏa trong các cơ quan hành chính Nhà nước, được cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và người dân đồng tình, ủng hộ.

Báo cáo mới nhất từ Đảng ủy UBND tỉnh, từ năm 2021 đến tháng 7/2025, các ngành, các cấp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 553 quyết định công bố danh mục 6.808 TTHC. Hằng năm, tỉnh đều đưa vào kế hoạch rà soát, cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ TTHC, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, nông nghiệp, nội vụ, giao thông vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo... Từ năm 2021 đến nay đã có kiến nghị sửa đổi, bổ sung 63 thủ tục và kiến nghị bãi bỏ 3 thủ tục không còn phù hợp. Chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa các TTHC đạt hơn 50 tỷ đồng mỗi năm. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đã đưa vào thực hiện rà soát, đơn giản hóa đối với 20 TTHC.

Trong kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về “CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 nằm trong top 10 cả nước về các chỉ số PAPI, PAR INDER, SIPAS, PCI, đến nay một số chỉ tiêu đã có bước đột phá so với đầu nhiệm kỳ. Câu chuyện một doanh nghiệp phải đi lần lượt nhiều sở, ngành, cơ quan để xin đủ thứ giấy tờ, rồi mỗi khâu phải chờ cả tháng mới hoàn thành thủ tục đầu tư đã không còn. Tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các TTHC ở các cấp chính quyền, trong hầu khắp các lĩnh vực hành chính. CCHC Thanh Hóa đã và đang hướng đến mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cũng như góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Đồng

