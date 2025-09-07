Thanh Hóa: 5 năm một hành trình khát vọng (Bài 3) - Dự án trọng điểm - khơi nguồn sức bật mới

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thanh Hóa chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và dịch vụ trọng điểm, quy mô lớn được khánh thành, khởi công. Những công trình này không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn trở thành “đòn bẩy” quan trọng cho tỉnh phát triển trong kỷ nguyên mới.

Quảng trường biển Sầm Sơn góp phần đưa Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Tháng 10/2023, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa vui mừng chào đón sự kiện thông xe 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Sự kiện này đã khơi thông thêm một huyết mạch giao thông quan trọng dọc trục Bắc - Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đi Nghệ An, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1 và mở rộng cơ hội hợp tác liên vùng, liên tỉnh.

Để tận dụng tối đa hiệu quả từ dự án trọng điểm quốc gia, Thanh Hóa đã chủ động kiến nghị bổ sung thêm 2 nút giao với cao tốc Bắc - Nam, nâng tổng số lên 7 nút kết nối qua địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã quyết định đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng xây dựng mới 4 tuyến đường, cải tạo nâng cấp 1 tuyến kết nối cao tốc với cảng biển Nghi Sơn, cảng hàng không và các trục giao thông huyết mạch, tạo động lực cho đô thị, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca, 4 kíp”, trong niềm vui năm mới 2025, Thanh Hóa đã chính thức thông xe kỹ thuật Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En và Dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45. Chia sẻ về những dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, nhấn mạnh: “Dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đi vào hoạt động rút ngắn thời gian lưu thông theo hướng Đông - Tây khi di chuyển từ các địa phương phía Tây của tỉnh với Quốc lộ 1, giảm áp lực giao thông qua Quốc lộ 45, 47, 217 về Quốc lộ 1, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách. Đồng thời, tạo không gian phát triển, thu hút các nhà đầu tư vào Khu Công nghiệp Phú Quý, Khu Công nghiệp Bắc Hoằng Hóa và Khu Công nghiệp Giang Quang Thịnh, xã Thiệu Quang. Với Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En kết nối từ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Vườn Quốc gia Bến En và là tuyến đường mới kết nối về trung tâm thị trấn Bến Sung, sẽ tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển về phía Tây Nam, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng và các dịch vụ vui chơi giải trí của Vườn Quốc gia Bến En”.

Với những lợi thế sẵn có về bờ biển dài 102km và vùng lãnh hải rộng 17.000km2, đã có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Tiên Trang... Những năm gần đây nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang đầu tư phát triển du lịch ở Thanh Hóa và đã tạo nên những công trình du lịch biển tầm cỡ, như: Quảng trường biển Sầm Sơn; Công viên nước Sun World Sầm Sơn; Flamingo Ibiza Hải Tiến... hình thành những không gian vui chơi, nghỉ dưỡng “bốn mùa” đúng nghĩa. Qua đó, từng bước đưa Thanh Hóa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn về du lịch của khu vực và cả nước.

Đặc biệt, tháng 5/2024 các công trình trọng điểm theo Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa trước đây liên tiếp được khởi công xây dựng, như: Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao; Dự án Cải tạo, nâng cấp Công viên Hội An; Dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống; Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây. Các dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo đà phát triển đô thị, tăng khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong giai đoạn 2020-2025, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 700.000 tỷ đồng, gấp 1,14 lần giai đoạn 2015-2020. Nguồn lực này đã và đang được chuyển hóa thành những công trình trọng điểm hiện đại, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của Thanh Hóa trên bản đồ kinh tế cả nước. Những công trình, dự án mang tính đột phá được đầu tư, dẫn dắt và lan tỏa, tạo động lực mới cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đó không chỉ mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn khẳng định Thanh Hóa đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để bứt tốc, trở thành cực tăng trưởng mới phía Bắc của Tổ quốc.

Sức lan tỏa từ những dự án trọng điểm đang hình thành

Một trong những dự án trọng điểm có quy mô lớn đã huy động được sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền và sự đồng hành của người dân, đó là Dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Dự án được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh hơn 95km, có 1 nhà ga với quy mô 8ha và 3 trạm bảo dưỡng có quy mô 3ha/1 trạm; tuyến qua địa phận 7 phường và 12 xã. Dự án ảnh hưởng đến hơn 8.600 hộ dân với diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi hơn 570ha...

Tuyến đường Vạn Thiện đi Bến En tạo không gian phát triển mới.

Nhận thức rõ việc xây dựng hạ tầng tái định cư là khâu “then chốt” để thúc đẩy giải phóng mặt bằng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, sát sao chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự đồng lòng, quyết tâm cao, phát huy mọi nguồn lực của tỉnh, địa phương để thực hiện. Đến nay, 40 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh đã triển khai xây dựng. Trong đó, hoàn thành khu Mỹ Phong tại xã Công Chính và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công 3 khu tại các xã: Hà Trung, Công Chính và Thăng Bình, còn lại 36 khu đang được khẩn trương triển khai thực hiện.

Song song với dự án tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tỉnh Thanh Hóa cũng đặc biệt quan tâm đến các công trình hạ tầng xã hội tại khu vực biên giới. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 21 công trình trong 2 năm (2025-2026), tổng vốn khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong số này, 6 công trình sẽ khởi công năm 2025, với tổng vốn 767 tỷ đồng và 15 công trình khởi công năm 2026, với tổng vốn 823 tỷ đồng. Tiêu biểu, tháng 8/2025, dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Thủy có quy mô 30 lớp, 750 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 115 tỷ đồng được khởi công xây dựng.

Chia sẻ về dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, nhấn mạnh: "Dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Thủy có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em đồng bào các dân tộc xã Sơn Thủy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh. Bên cạnh đó, trong năm 2025 tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thêm 5 dự án khác tại các xã: Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Yên Khương và Bát Mọt. Đây đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần được tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị".

Có thể khẳng định, các dự án, công trình tái định cư và hạ tầng xã hội đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của tỉnh và sự đồng thuận của Nhân dân, mở ra cơ hội phát triển mới, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Lê Hợi

