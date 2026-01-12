Vai trò của tín dụng chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội

Để tín dụng chính sách nhanh chóng đến nhanh, đúng đối tượng được thụ hưởng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nông Cống (NHCSXH Nông Cống) đã phối hợp chặt chẽ với hội nông dân, hội LHPN, cựu chiến binh, đoàn thanh niên để ủy thác vốn, đưa vốn đến hộ nghèo, hộ chính sách được nhanh chóng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Cán bộ NHCSXH Nông Cống kiểm tra tình hình sử dụng tín dụng chính sách tại thôn Tân Giao, xã Thăng Bình.

Tại xã Thăng Bình, bà Nguyễn Thị Luân, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tân Giao, là một trong những gương điển hình tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy và gắn bó với công tác tín dụng chính sách. Được người dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng từ năm 2014, hơn 10 năm gắn bó với vai trò là “cánh tay nối dài” của NHCSXH, bà Luân luôn ý thức rõ rằng, nhiệm vụ của mình không chỉ dừng lại ở việc quản lý nguồn vốn mà còn là đồng hành, hỗ trợ người dân trong quá trình phát triển kinh tế. Bà đã chủ động nắm bắt hoàn cảnh từng hộ vay, hướng dẫn lập hồ sơ, theo dõi chặt chẽ việc sử dụng vốn đúng mục đích, kịp thời nhắc nhở nghĩa vụ trả nợ, trả lãi. Với sự quản lý chặt chẽ, nhiều năm liền, tổ tiết kiệm và vay vốn do bà phụ trách không có nợ quá hạn, không phát sinh lãi tồn đọng. Nhiều hộ đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, từng bước thoát nghèo. Bà Luân chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ đồng vốn tín dụng chính sách là nguồn lực quý giá của Nhà nước, vì vậy bản thân phải có trách nhiệm để đồng vốn ấy thực sự mang lại hiệu quả, giúp người dân có cơ hội đổi đời. Chúng tôi phối hợp với cán bộ NHCSXH kiểm tra sử dụng vốn của người dân nên phát huy hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa sâu sắc của hoạt động cho vay ưu đãi".

Năm 2023, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tân Giao do Hội Nông dân quản lý, gia đình chị Mai Thị Toàn đã vay 100 triệu đồng từ NHCSXH Nông Cống để mua nguyên liệu, máy làm miến phục vụ hoạt động sản xuất miến gạo Thăng Long. Chị Toàn chia sẻ: “Các công đoạn xét duyệt hồ sơ vay vốn, giải ngân vốn vay đều được triển khai công khai, minh bạch. Thủ tục vay vốn đơn giản, lãi suất thấp, thời hạn trả nợ khá dài là ưu điểm nổi bật của vốn tín dụng chính sách. Ngoài nguồn vốn vay hộ cận nghèo, gia đình tôi còn được vay vốn chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn”.

Chị Toàn chỉ là một trong số hàng trăm hộ dân xã Thăng Bình đã được vay vốn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Nông Cống. Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Thăng Bình là gần 73 tỷ đồng; trong đó dư ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội 72,6 tỷ đồng, chiếm 99,8% dư nợ tín dụng chính sách đang thực hiện trên địa bàn toàn xã.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc NHCSXH Nông Cống, cho biết: “Ngân hàng không chỉ đưa vốn đến người dân mà phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể tư vấn, hướng dẫn bà con xây dựng phương án đầu tư phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối chiếu kết quả cho vay, sử dụng vốn vay từ sổ sách với thực tế, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, dư nợ và chất lượng tín dụng cùng tăng.

Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể trên địa bàn các xã: Thăng Bình, Nông Cống, Công Chính, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Tượng Lĩnh, thông qua 311 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 698 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể chiếm 99,8%/tổng dư nợ.

Một trong những thuận lợi lớn nhất trong quá trình nhận ủy thác của tín dụng chính sách là các tổ chức chính trị - xã hội có mạng lưới hoạt động sâu rộng; có cán bộ ở tất cả các xã, đặc biệt có chi hội hoạt động ở các thôn, khu dân cư nên quá trình triển khai cũng như kiểm tra, giám sát đối với người vay dễ dàng. Cùng với việc tập trung tăng trưởng dư nợ tín dụng, NHCSXH Nông Cống và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác còn tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu, xử lý kịp thời các khoản nợ rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Nhờ đó, các nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người dân tại các địa phương mang lại hiệu quả cao. Qua gần 7 tháng sắp xếp đơn vị hành chính, hoạt động nhận ủy thác vốn vay của các hội, đoàn thể đảm bảo thông suốt, liền mạch, qua đó giúp người dân đầu tư làm ăn hiệu quả.

Có thể khẳng định, vai trò quan trọng của các hội, đoàn thể trong ủy thác vốn của ngân hàng chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phát huy thành quả đó, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục nêu cao vai trò của mình, tạo sự lan tỏa, là cầu nối tín dụng chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương