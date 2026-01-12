“Chìa khóa” nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy kinh tế hợp tác

Trong bối cảnh nền kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu thế tất yếu, việc các HTX mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là bước đi chiến lược để phục vụ thành viên tốt hơn và phát triển kinh tế bền vững.

HTX dịch vụ nông nghiệp Nga Yên, xã Nga Sơn đầu tư máy cày để hỗ trợ làm đất cho các hộ thành viên và người dân.

Nhiều năm về trước, nhắc đến HTX, người ta thường liên tưởng đến phương thức sản xuất nhỏ lẻ, công cụ thô sơ. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện mạo của khu vực kinh tế tập thể đã thay đổi rõ nét. Nhờ các chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án và nguồn vốn tự huy động, nhiều HTX đã đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả. Theo khảo sát sơ bộ của Liên minh HTX, hiện nay, có hàng chục loại máy móc, như: máy bay không người lái (drone), hệ thống tưới tự động, dây chuyền đóng gói hút chân không, máy gặt đập liên hợp, máy sấy... đã và đang được các HTX đầu tư, sử dụng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên.

Từ năm 2020 đến nay, HTX dịch vụ nông nghiệp Nga Yên, xã Nga Sơn cùng với các thành viên đã đầu tư mua sắm 3 máy cày lớn, 50.000 khay nhựa, 2 máy gieo liên hoàn, 2 máy cấy ngồi và 2 máy gặt đập liên hợp để phát triển sản xuất kinh doanh. Trung bình mỗi vụ, HTX gieo 50.000 khay mạ các loại, cày, cấy và gặt khoảng 200ha. Ngoài việc phục vụ nhu cầu cho người dân địa phương, HTX còn đấu mối liên kết, làm dịch vụ với một số xã trên địa bàn. Hằng năm, doanh thu của HTX đạt hơn 10 tỷ đồng. Ông Mai Đăng Bắc, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nga Yên, cho biết: “Để có được nguồn vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, ngoài nguồn vốn tự có của HTX và các thành viên, HTX và các thành viên được vay nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Thông qua việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người dân từ 10 - 15%”.

Tại HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Minh, xã Thọ Xuân việc đầu tư vào thiết bị chính là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo bà Đỗ Thị Hoa, Giám đốc HTX thì có một hệ thống máy móc hiện đại không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị mà còn giúp HTX tự tin ký kết các hợp đồng cung ứng, sản xuất với các doanh nghiệp lớn.

Tìm hiểu thực tế tại HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Minh, được biết, để nâng cao hiệu quả sản xuất, HTX đã đầu tư máy làm đất, máy gặt đập liên hợp và mua 2 hệ thống sấy nông sản, ứng dụng công nghệ sấy công nghiệp, với công suất 80 tấn/ngày/máy. Với hệ thống máy trên, HTX không chỉ chủ động sản xuất hơn 70ha lúa liên kết với Công ty Tập đoàn Thái Bình Seed mà còn tổ chức sản xuất dịch vụ cho các thành viên HTX và người dân ở các vùng lân cận, với diện tích khoảng 300 ha/vụ. Nhờ đầu tư máy móc vào sản xuất, nên hiệu quả được nâng lên, doanh thu của HTX những năm gần đây đạt từ 15 - 18 tỷ đồng, với lợi nhuận khoảng 12%, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư máy móc, thiết bị vào sản xuất kinh doanh chính là một phần quan trọng trong hành trình “hiện đại hóa” của các HTX. Những công đoạn, phần việc cần nhiều nhân công, lao động đã được tối ưu hóa bởi các máy móc hiện đại. Không chỉ giảm chi phí lao động mà chất lượng sản phẩm, khâu dịch vụ được nâng lên. Theo đánh giá của các HTX, việc đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất giúp giảm chi phí thuê nhân công 15 - 20%, giảm giá thành dịch vụ 10 - 20%, nâng cao năng suất cây trồng; góp phần tăng tỷ lệ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, việc áp dụng máy móc, thiết bị vẫn còn những rào cản về vốn và trình độ vận hành của thành viên. Do đó, cần sự chung tay, tháo gỡ của các ngành, địa phương, đơn vị.

Có thể khẳng định, việc đầu tư máy móc và thiết bị hiện đại không đơn thuần là câu chuyện mua sắm tài sản, mà là chiến lược thay đổi diện mạo của kinh tế tập thể trong kỷ nguyên số. Khi công nghệ được hòa quyện cùng tinh thần hợp tác, các HTX không chỉ nâng cao được năng lực phục vụ thành viên mà còn tự tin khẳng định vị thế trên thị trường. Đây chính là nền tảng vững chắc để các HTX bứt phá, trở thành những “mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, góp phần xây dựng một nền kinh tế hợp tác hiện đại, bền vững và thịnh vượng.

Bài và ảnh: Lê Hòa