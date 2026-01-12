Khẩn trương đề xuất các nội dung cần cập nhật, bổ sung phục vụ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Sáng 12/1, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được lập theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15, ngày 10/12/2025.

Hiện Sở Tài chính đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu gói số 3 lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, bảo đảm theo quy định; đơn vị tư vấn được lựa chọn là Liên danh Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa và Viện Năng lượng - Bộ Công Thương.

Đồng thời, Sở phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề cương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chức năng quản lý của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh để điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường; thời gian thu thập thông tin hoàn thành trước ngày 25/1/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cho biết: Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo Điều 56 của Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/2/2026, trong khi hiện nay việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh mới đến bước lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; thời gian còn lại chỉ khoảng 1 tháng 20 ngày với khối lượng công việc lớn nên gặp khó khăn về tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát, đề xuất các nội dung cần cập nhật, điều chỉnh, bổ sung; cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh bảo đảm thời gian, kế hoạch đề ra.

Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều báo cáo phương án trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về phương án trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ tình hình thực tế, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phương án lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về phương án xử lý các cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng không hiệu quả và bố trí trụ sở cho các đơn vị cấp xã thuộc lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn tỉnh năm 2025; kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc