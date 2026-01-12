Tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng ở Vườn quốc gia Xuân Liên

Vườn quốc gia (VQG) Xuân Liên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 25.601ha. Đây là VQG có tính đa dạng sinh học cao. Những năm qua, VQG đã có nhiều giải pháp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), an ninh rừng luôn ổn định. Qua đó, bảo vệ nguyên vẹn tính đa dạng sinh học, hệ sinh thái và bảo tồn nguồn gen ở VQG.

VQG Xuân Liên tuyên truyền bảo vệ rừng và động vật hoang dã cho người dân và học sinh thuộc vùng đệm VQG.

Hiện nay, VQG Xuân Liên có 12 thôn, bản vùng đệm với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cuộc sống của người dân còn phụ thuộc vào rừng, vì vậy nguy cơ đến an ninh rừng, cháy rừng là rất cao. Năm 2025 đơn vị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVR, PCCCR và bảo tồn thiên nhiên. Trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức được 174 cuộc họp thôn, bản, khu phố, với 14.505 lượt người tham dự, 604 lần tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, 24 cuộc tuyên truyền chuyên đề phổ biến pháp luật BVR, PCCCR với 1.920 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các bộ luật, văn bản luật, như: Luật Lâm nghiệp; Nghị định 156/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp; Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng BVR chuyên trách và các văn bản khác liên quan đến công tác BVR, PCCCR, quản lý cưa xăng, nuôi nhốt động vật hoang dã, thu hồi súng săn. Đơn vị tổ chức tuần tra rừng 924 lần/31 tiểu khu, với tổng chiều dài 908,53km; kiểm tra rừng, giám sát tài nguyên, giữ vững an ninh rừng đến tiểu khu rừng bằng máy GPS, Smart mobile; phối hợp Hạt Kiểm lâm Pù Hoạt (tỉnh Nghệ An) và Hạt Kiểm lâm Thường Xuân thực hiện 94 lượt trao đổi thông tin, 65 cuộc tuyên truyền, 58 lượt kiểm tra rừng. Tổ chức di dời 271 con gia súc ra khỏi rừng đặc dụng; thu hồi 15 bẫy kẹp, dây bẫy bắt động vật rừng các loại,... Tổ chức cho 800 hộ dân ký cam kết BVR, PCCCR tại 12 thôn, khu phố vùng đệm và khu vực rừng giáp ranh. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại thôn, bản tham gia chữa cháy rừng, khi có cháy rừng xảy ra.

Giám đốc VQG Xuân Liên Phạm Anh Tám, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác BVR, VQG Xuân Liên đã giao khoán BVR cho 12 cộng đồng thôn, bản vùng đệm với trên 12.000ha rừng. Việc giao khoán BVR cho cộng đồng dân cư góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác BVR cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, VQG phân công các trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên thực hiện nghiêm túc trực cháy rừng tại các xã giáp ranh rừng đặc dụng. Thường xuyên cập nhật thông tin vào sổ trực cháy và diễn biến, dự báo cháy qua vệ tinh. Phối hợp với các tổ đội BVR, PCCCR ở thôn, bản tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, canh gác lửa rừng, kiểm soát người không có nhiệm vụ vào rừng ở các vùng trọng điểm cháy, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, có nguy cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên, phát hiện sớm đám cháy để kịp thời dập tắt ngay khi mới phát sinh. Rà soát và đánh giá các vùng trọng điểm cháy rừng. Thành lập các tổ chốt tại các điểm có nguy cơ cháy cao, phân công trực 24/24h. Chú trọng các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm vi phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để trở thành “điểm nóng”; rà soát, sửa chữa, bổ sung hệ thống mốc giới và bảng niêm yết quanh ranh giới khu bảo tồn. Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm lâm về kỹ năng sử dụng máy định vị GPS, máy tính bảng, bản đồ, sử dụng phần mềm Mapinfo, Google Earth, FRMS. Cùng với đó, thôn thành lập tổ chuyên trách để tuần tra, BVR. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cho người dân ký cam kết BVR, PCCCR. Cộng đồng dân cư được giao rừng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm tuần tra ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, đặc biệt là làm tốt công tác PCCCR mùa khô.

Do có nhiều giải pháp BVR, PCCCR nên trong năm 2025, toàn bộ diện tích rừng ở VQG Xuân Liên quản lý luôn ổn định và phát triển, an ninh rừng được giữ vững, không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, không để xảy ra cháy rừng.

Bài và ảnh: Khắc Công