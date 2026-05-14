Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh

Chiều 14/5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Huy Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng; các địa phương, đơn vị có mô hình điểm trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp và làm việc với đoàn.

Thành viên đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự buổi làm việc.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương tỉnh Thanh Hóa tham dự buổi làm việc.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ban hành các kế hoạch, chương trình; tổ chức phát động phong trào trên phạm vi toàn tỉnh với sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương...

Đến nay, sau 1 năm thực hiện, Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đại diện phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; việc xây dựng, triển khai chương trình phổ cập kỹ năng số được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc triển khai các nền tảng dùng chung được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác phổ cập tri thức chuyển đổi số cho từng nhóm đối tượng được quan tâm, chú trọng.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, việc triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh thành lập 4.351 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 166 xã, phường. Mạng lưới này trực tiếp hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Các mô hình nòng cốt, sáng tạo được thành lập và phát huy hiệu quả, như: “1 công chức - 5 hộ dân đồng hành chuyển đổi số”, “Gia đình số”, “Chợ số - nông thôn số”, “Khu dân cư số”, “Phát thanh viên AI”, “Câu lạc bộ học tập số cộng đồng”...

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phuơng trong tỉnh đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phong trào lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới...

Thành viên đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa xác định việc triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” đóng vai trò quan trọng, nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyền đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số cũng như đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tạo nền tảng để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã huy động các nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số; nâng cao vai trò của cấp ủy và tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đẩy mạnh thực hiện phong trào bằng những cách làm hay, mô hình thiết thực. Phong trào “Bình dân học vụ số” đang trở thành phong trào xã hội học tập mới trong kỷ nguyên số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Huy Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” và trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện phong trào.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Huy Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của phong trào “Bình dân học vụ số” trước yêu cầu của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Huy Nam đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng các giải pháp để thực thi và đo lường kết quả thực hiện phong trào. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ cả về kỹ năng và hạ tầng kỹ thuật để mọi người dân được tiếp cận với chuyển đổi số, đặc biệt là người dân khu vực miền núi, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý tỉnh tiếp tục đánh giá chất lượng và nhân rộng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, thiết bị, về nguồn nhân lực trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu.

Phong Sắc