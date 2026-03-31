Thái Lan: Quốc Vương phê chuẩn nội các mới, mở đầu giai đoạn chuyển giao quyền lực

Ngày 31/3, quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã chính thức phê chuẩn nội các mới do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đề xuất. Quyết định này mở đường để các thành viên nội các tuyên thệ trước Nhà vua, trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội, và chính thức bắt đầu nhiệm vụ điều hành đất nước sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2 vừa qua.

Quốc Vương Thái Lan phê chuẩn nội các mới. Ảnh: Reuters.

Đây là bước đi cuối cùng trong quá trình hình thành chính phủ mới, mở ra giai đoạn chuyển tiếp quan trọng để thực hiện chương trình nghị sự mà ông Anutin và liên minh của ông cam kết trước cử tri. Sau khi được Quốc vương phê chuẩn, các bộ trưởng sẽ tuyên thệ và chính thức nhậm chức, trước khi trình bày kế hoạch chính sách trước Quốc hội vào đầu tháng 4.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai Party, đã xác nhận Thái Lan sẽ chính thức có chính phủ mới trong tuần này sau khi danh sách các thành viên nội các được nộp lên Hoàng gia để phê duyệt. Ông cũng bày tỏ quyết tâm đưa chính phủ vào hoạt động đầy đủ và nhanh chóng trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội dự kiến từ ngày 7–9/4/2026. Trong tuyên bố tại một buổi họp báo trước đó, ông Anutin cho biết chính phủ sẽ tập trung hiện thực hóa các cam kết chính sách trong chiến dịch tranh cử, gồm việc tiếp tục các chương trình trợ giá tiêu dùng nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Nation Thailand.

Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế – xã hội ngay trước khi nội các mới được thành lập. Trong đó, giá xăng dầu tăng mạnh và khủng hoảng nhiên liệu quốc tế do xung đột ở Trung Đông đã khiến chính phủ phải chấm dứt trần giá bán lẻ xăng dầu, gây ra tình trạng tăng giá mạnh và dẫn đến lời xin lỗi công khai của Thủ tướng Anutin đối với người dân.

Bên cạnh đó, các phương án chính sách kinh tế đang được cân nhắc nhằm tái cân đối chi tiêu công và hỗ trợ tăng trưởng, trong đó có việc triển khai phí nhập cảnh hàng không 300 baht như một phần trong chiến lược thúc đẩy doanh thu du lịch và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ ngành kinh tế mũi nhọn này.

Với nội các mới và kế hoạch trình bày trước Quốc hội trong những ngày tới, chính quyền của ông Anutin đối mặt áp lực thực hiện các cam kết với cử tri: ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hỗ trợ người dân chi phí sinh hoạt, và củng cố vị thế của Thái Lan trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.