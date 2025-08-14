Thái Lan cấp giấy phép lao động tạm thời cho công dân Campuchia

Thái Lan đã gia hạn 6 tháng giấy phép lao động cho công dân Campuchia bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát biên giới, cho phép họ tiếp tục làm việc tại Thái Lan vì lý do nhân đạo.

Người dân sơ tán tránh xung đột biên giới tại Buriram, Thái Lan ngày 28/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên tại Bangkok, Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 13/8 đã đăng thông báo của Bộ Nội vụ nước này về việc miễn trừ cho phép công dân Campuchia ở lại và làm việc tại Thái Lan trong những trường hợp đặc biệt.

Việc miễn trừ này áp dụng cho những người trước đây đã được cấp giấy phép lao động theo Điều 64 của Đạo luật Quản lý Lao động Người nước ngoài năm 2017, nhưng không thể quay trở lại Campuchia do các biện pháp kiểm soát biên giới đang diễn ra giữa Thái Lan và Campuchia.

Thông báo được đưa ra sau khi Chính phủ Thái Lan và Campuchia tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới tại tất cả các cửa khẩu, khiến việc về nước của người lao động Campuchia trở nên khó khăn.

Thông báo nêu rõ công dân Campuchia có giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú tại khu vực biên giới đã hết hạn kể từ ngày 7/6/2025 và không thể quay trở lại Campuchia có thể ở lại Thái Lan thêm 6 tháng.

Công dân Campuchia được yêu cầu trình diện với các viên chức xuất nhập cảnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo và sau mỗi 30 ngày kể từ ngày đó.

Bộ Nội vụ Thái Lan cũng nêu rõ rằng việc miễn trừ này có hiệu lực cho đến khi các biện pháp kiểm soát biên giới trở lại bình thường hoặc hết thời hạn quy định.

Việc gia hạn giấy phép lao động đặc biệt này được đưa ra để ứng phó với các hạn chế đang diễn ra tại biên giới Thái Lan-Campuchia và nhằm mục đích giải quyết tác động nhân đạo đối với người lao động bị kẹt giữa những tình huống này./.

Theo TTXVN