Romania, Nga căng thẳng sau vụ UAV đâm trúng toà chung cư tại Galați

Romania đã cáo buộc Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một khu chung cư ở miền đông nước này, khiến dân thường bị thương. Sự việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lan rộng của xung đột sang lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Ngoại trưởng Romania Oana Toiu. Ảnh:Euronews.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 1/6, Ngoại trưởng Romania Oana Toiu lên án vụ việc xảy ra tại thành phố Galați, cho rằng đây là hành động “thiếu thận trọng”, đồng thời cho biết thiết bị bay không người lái đã gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà chung cư.

Theo phía Romania, trong năm nay nước này đã ghi nhận hơn 30 vụ việc tương tự liên quan đến thiết bị bay không người lái bay qua hoặc xâm nhập không phận. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, công dân Romania bị ảnh hưởng trực tiếp và tài sản dân sự bị hư hại đáng kể. Romania khẳng định lên án mạnh mẽ hành động này và cho rằng đây là hành vi xâm nhập không phận có chủ ý, vi phạm chủ quyền quốc gia.

Cảnh sát và lực lượng điều tra pháp y kiểm tra hiện trường sau khi một thiết bị bay không người lái bị cho là của Nga rơi trúng một tòa nhà chung cư tại thành phố Galați, Romania, ngày 29/5/2026. Ảnh: AFP.

Đáp lại, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia bác bỏ các cáo buộc, cho rằng những thông tin trên là không có cơ sở. Phía Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, khách quan và phi chính trị hóa, đồng thời đề nghị được tham gia quá trình điều tra nếu có đầy đủ dữ liệu liên quan, bao gồm mảnh vỡ thiết bị bay không người lái.

Trong khi đó, Đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc Andrii Melnyk kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ xây dựng hệ thống phòng không mạnh hơn nhằm đánh chặn các thiết bị bay không người lái trong tương lai, cho rằng biện pháp hiệu quả nhất là ngăn chặn chúng ngay từ khi còn trong không phận Ukraine.

Sau vụ việc, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu, đã lên tiếng chỉ trích Nga. Washington khẳng định sẽ bảo vệ “từng tấc đất” của NATO, trong khi Liên minh châu Âu cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc và cam kết tiếp tục ủng hộ an ninh của Romania.

