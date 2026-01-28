Tây Ban Nha dự kiến hợp pháp hóa gần nửa triệu người nhập cư không giấy tờ

Chính phủ Tây Ban Nha do Đảng Xã hội lãnh đạo mới đây đã trình dự thảo nghị định nhằm đẩy nhanh việc cấp quy chế cư trú hợp pháp cho hàng trăm nghìn người nhập cư không giấy tờ, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang siết chặt chính sách nhập cư.

Bộ trưởng Di cư Tây Ban Nha Elma Saiz . Ảnh: IMAGO.

Theo dự thảo, những người nhập cư không giấy tờ đã sinh sống tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng tính đến cuối năm 2025, không có tiền án tiền sự, cùng với những người đã nộp đơn xin tị nạn trước thời điểm này, sẽ đủ điều kiện xin giấy phép cư trú theo thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Di trú Elma Saiz cho biết, khoảng 500.000 người, chủ yếu đến từ khu vực Mỹ Latinh, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ chính sách trên. Giấy phép cư trú có thời hạn một năm, riêng trẻ em được cấp năm năm, và đều có thể gia hạn. Sau 10 năm cư trú hợp pháp, người nhập cư có thể xin nhập quốc tịch Tây Ban Nha, thậm chí sớm hơn đối với công dân các nước Mỹ Latinh hoặc người tị nạn.

Tòa nhà Quốc hội Tây Ban Nha tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Chính phủ Tây Ban Nha nhấn mạnh, chính sách này nhằm tăng cường hội nhập người nhập cư, bảo đảm quyền con người, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gắn kết xã hội. Các nhà kinh tế cho rằng, sự cởi mở trong tiếp nhận lao động nhập cư đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha giảm mạnh và duy trì đà tăng trưởng vượt trội so với nhiều quốc gia châu Âu khác trong hai năm qua, đặc biệt ở các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và chăm sóc xã hội.

Theo nghiên cứu của viện Funcas, đầu năm ngoái Tây Ban Nha có khoảng 840.000 người nhập cư ngoài EU không có giấy tờ, chiếm gần 1/3 tổng số người nhập cư ngoài khối, tăng mạnh so với mức khoảng 100.000 người cách đây 8 năm.

Trước đó, một sáng kiến do người dân khởi xướng nhằm hợp pháp hóa người nhập cư không giấy tờ, với 700.000 chữ ký ủng hộ và được hơn 900 tổ chức xã hội cùng Giáo hội Công giáo hậu thuẫn, đã được trình lên Quốc hội nhưng bị đình trệ do bất đồng chính trị.

Với hình thức nghị định hiện nay, nội các Tây Ban Nha có thể thông qua trong vài tuần tới mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập bảo thủ Alberto Núñez Feijóo tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách nhập cư nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến diễn ra muộn nhất vào năm sau.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.