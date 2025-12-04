Tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng app “Nông dân Việt Nam”

Sáng 04/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, năng lực tư duy về chuyển đổi số và ứng dụng app Nông dân cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn” năm 2025 tại xã Thiệu Tiến.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Dự và phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nêu cao tinh thần học tập, chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng hiệu quả app “Nông dân Việt Nam” vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, đại diện Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch cây trồng (Viện Nông nghiệp Thanh Hóa) đã giới thiệu các chuyên đề về: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chuyển đổi số; lợi ích của chuyển đổi số trong nông nghiệp - nông thôn; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ nông sản; kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các công cụ số phục vụ đời sống nông thôn.

Chuyên viên Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn học viên cài đặt và sử dụng app “Nông dân Việt Nam”. Đại diện doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp giới thiệu kế hoạch hỗ trợ, cung ứng vật tư, phân bón phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.

Sau khi khai mạc lớp tập huấn, các đại biểu đã tham quan một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn xã Thiệu Tiến.

Quang Minh (CTV)