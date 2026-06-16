Tạo sinh kế bền vững cho lao động yếu thế

Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác an sinh bền vững tại xã Nga Sơn, có những câu chuyện đẹp được viết nên từ chính những con người bình dị nhưng mang trong mình nhiệt huyết cống hiến.

Cơ sở sản xuất chiếu cói, dóc quại xuất khẩu của bà Mai Thị Kết, thôn Nga Lộ 1, xã Nga Sơn.

Sinh năm 1963, bà Kết đã có nhiều năm gắn bó với phong trào phụ nữ, nông dân nên bà hiểu sâu sắc hơn về sự vất vả của người dân địa phương, nhất là phụ nữ nghèo, người yếu thế. Ngay từ năm 2000, khi còn tham gia chi hội nông dân, chi hội phụ nữ thôn 5 (xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn cũ), bà Kết luôn canh cánh: Làm gì để giúp phụ nữ nghèo, đơn thân, người khuyết tật và người cao tuổi có việc làm, thu nhập ổn định ? Từ trăn trở ấy, cùng với sự đồng hành của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã và sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương đã trở thành động lực để năm 2006 bà Kết thành lập cơ sở xuất khẩu dệt chiếu, dóc quại xuất khẩu. Cơ sở không chỉ là nơi để phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo nhiều việc làm cho lao động nhàn rỗi và những người không đủ điều kiện sức khỏe hay tuổi tác vào làm tại các công ty, doanh nghiệp lớn. Bà Kết cho biết: “Lao động đa phần là người già, khuyết tật hoặc người không đủ điều kiện làm việc tại các công ty, trong khi nghề dệt chiếu, dóc quại đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, cẩn thận. Vì thế, giai đoạn đầu đi vào hoạt động, cơ sở sản xuất tuyển được hơn 200 lao động nhưng có thời điểm chỉ còn khoảng 50 người đủ tâm huyết gắn bó. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn, tôi luôn động viên, hướng dẫn từng người, từng bước một. Bởi mỗi sản phẩm thủ công không chỉ là vật phẩm để bán mà còn là kết tinh của niềm tin, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn”.

Từ những nguyên liệu sẵn có, thân thiện với môi trường, mỗi sản phẩm chiếu, đồ thủ công mỹ nghệ dưới bàn tay, khối óc của người thợ đã trở thành những vật dụng hữu ích trong đời sống. Hiện nay, sau gần 20 năm phát triển, cơ sở sản xuất của bà Kết còn linh hoạt tổ chức sản xuất theo mô hình “gia công tại nhà”, tạo thuận lợi cho những người không thể đi xa, nhất là người cao tuổi và người khuyết tật. Thông qua cơ sở, nhiều mảnh đời “đặc biệt” đã dần lấy lại tinh thần, sự tự tin, có thu nhập ổn định. Hiện, doanh thu bình quân của cơ sở đạt 2,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 100 lao động, đa phần là người già còn sức khỏe và đối tượng yếu thế, mức thu nhập bình quân dao động từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Bài và ảnh: Lê Hòa